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Курсы евро, доллара и юани обновили исторический максимум на Мосбирже

Курсы евро, доллара и юани обновили исторический максимум на Мосбирже Американский доллар торгуется на отметке 116,9 рублей (рост +10,87% с начала торгов), а евро — 123,2 (рост +7,80%).
Финансы
3 марта 2022 г. 13:15
Курсы евро, доллара и юани обновили исторический максимум на Мосбирже

Американский доллар торгуется на отметке 116,9 рублей (рост +10,87% с начала торгов), а евро — 123,2 (рост +7,80%).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Московской фондовой биржи.

Китайский юань продемонстрировал значительный рост в ходе торгов.

По состоянию на 11:50, китайская валюта торгуется на уровне 18,6 рублей за единицу. С начала открытия торгов валюта укрепилась на 1,16%.

Сегодня наблюдалось укрепление российского рубля при открытии торгов на Мосбирже. Потом его курс упал до исторических максимумов.

12.04

Курс доллара США на Московской биржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 110 рублей.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Мосбиржи.

Курс евро также обновил исторический максимум, поднявшись выше 122,395 рублей.

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