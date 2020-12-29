Курсы акций в Токио подскочили до самого высокого уровня за 30 лет

Котировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года

Котировки на Токийской бирже выросли до максимальных показателей, обновив рекорд августа 1990 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, максимальное значение ключевого индекса Nikkei, отражающего динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вырос на 438.34 пункта — до уровня 27292,37, то является максимальным показателем с августа 1990 года. По сравнению с итоговым показателем 28 декабря рост составил свыше 1,6%.

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, поднялся на 15,86 пунктов — до уровня 1803,9.

Аналитики связывают бурный рост на Токийской бирже с ростом котировок на Нью-Йоркской бирже.