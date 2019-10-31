​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8981 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8981
|1 Российский рубль
|0.0267
|1 Австралийский доллар
|1.1773
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8279
|1 Бразильский реал
|0.4259
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1136
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2301
|1 Китайский юань
|0.2415
|1 Датская крона
|0.2541
|1 Грузинский лари
|0.5731
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1976
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1765
|1 Швейцарский франк
|1.7221
|1 Израильский шекель
|0.4817
|1 Канадский доллар
|1.2919
|1 Кувейтский динар
|5.6014
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4070
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0967
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4457
|1 Сингапурский доллар
|1.2497
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3403
|1 Турецкая лира
|0.2978
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0681
|100 Японских йен
|1.5645
|1 Новозеландский доллар
|1.0928
|Золото (1 унция)
|2545.5545
|Серебро (1 унция)
|30.4691
|Платина (1 унция)
|1576.6990
|Палладий (1 унция)
|3087.9565
Tural İbadlıАвтор новости