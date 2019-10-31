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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,51% - до 1,8981 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0267 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8981
1 Российский рубль 0.0267
1 Австралийский доллар 1.1773
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8279
1 Бразильский реал 0.4259
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1136
100 Вон Республики Корея 0.1464
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2301
1 Китайский юань 0.2415
1 Датская крона 0.2541
1 Грузинский лари 0.5731
1 Гонконгский доллар 0.2170
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1976
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1765
1 Швейцарский франк 1.7221
1 Израильский шекель 0.4817
1 Канадский доллар 1.2919
1 Кувейтский динар 5.6014
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4070
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0967
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1855
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4457
1 Сингапурский доллар 1.2497
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3403
1 Турецкая лира 0.2978
1 Тайваньский доллар 0.0559
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0681
100 Японских йен 1.5645
1 Новозеландский доллар 1.0928
Золото (1 унция) 2545.5545
Серебро (1 унция) 30.4691
Платина (1 унция) 1576.6990
Палладий (1 унция) 3087.9565
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