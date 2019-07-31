 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2019)
© Report/Elçin Murad

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,8964 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8964
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1724
1 Аргентинское песо 0.0387
1 Белорусский рубль 0.8369
1 Бразильский реал 0.4484
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1198
100 Вон Республики Корея 0.1440
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2424
1 Китайский юань 0.2470
1 Датская крона 0.2539
1 Грузинский лари 0.5747
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.0669
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1777
1 Швейцарский франк 1.7152
1 Израильский шекель 0.4871
1 Канадский доллар 1.2937
1 Кувейтский динар 5.5836
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4118
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0957
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1942
100 Узбекских сум 0.0197
1 Польский злотый 0.4412
1 Сингапурский доллар 1.2415
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3384
1 Турецкая лира 0.3057
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0680
100 Японских йен 1.5662
1 Новозеландский доллар 1.1216
Золото (1 унция) 2429.4190
Серебро (1 унция) 28.0549
Платина (1 унция) 1493.0930
Палладий (1 унция) 2597.5150
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!