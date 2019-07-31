​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,8964 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8964
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1724
|1 Аргентинское песо
|0.0387
|1 Белорусский рубль
|0.8369
|1 Бразильский реал
|0.4484
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1198
|100 Вон Республики Корея
|0.1440
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2424
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2539
|1 Грузинский лари
|0.5747
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0669
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1777
|1 Швейцарский франк
|1.7152
|1 Израильский шекель
|0.4871
|1 Канадский доллар
|1.2937
|1 Кувейтский динар
|5.5836
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4118
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0957
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1942
|100 Узбекских сум
|0.0197
|1 Польский злотый
|0.4412
|1 Сингапурский доллар
|1.2415
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3384
|1 Турецкая лира
|0.3057
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0680
|100 Японских йен
|1.5662
|1 Новозеландский доллар
|1.1216
|Золото (1 унция)
|2429.4190
|Серебро (1 унция)
|28.0549
|Платина (1 унция)
|1493.0930
|Палладий (1 унция)
|2597.5150
Tural İbadlıАвтор новости