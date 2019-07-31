​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.07.2019)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 1,8964 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.