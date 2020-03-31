Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8737 маната, курс рубля не изменился оставшись на уровне 0,0214 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8737
|1 Российский рубль
|0.0214
|1 Австралийский доллар
|1.0515
|1 Аргентинское песо
|0.0264
|1 Белорусский рубль
|0.6533
|1 Бразильский реал
|0.3273
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0948
|100 Вон Республики Корея
|0.1393
|1 Чешская крона
|0.0686
|100 Чилийских песо
|0.1996
|1 Китайский юань
|0.2399
|1 Датская крона
|0.2509
|1 Грузинский лари
|0.5171
|1 Гонконгский доллар
|0.2192
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0988
|100 Индонезийских рупий
|0.0104
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1691
|1 Швейцарский франк
|1.7709
|1 Израильский шекель
|0.4764
|1 Канадский доллар
|1.1989
|1 Кувейтский динар
|5.4015
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0210
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.3950
|1 Мексиканское песо
|0.0711
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1619
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4108
|1 Сингапурский доллар
|1.1939
|1 Саудовский риал
|0.4518
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3300
|1 Турецкая лира
|0.2585
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1667
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0607
|100 Японских йен
|1.5700
|1 Новозеландский доллар
|1.0241
|Золото (1 унция)
|2744.8115
|Серебро (1 унция)
|23.9985
|Платина (1 унция)
|1241.6290
|Палладий (1 унция)
|3990.2230