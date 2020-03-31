Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

31 марта, 2020 09:39

https://report.az/storage/news/b7d2cae20be50139ddd7580c95a36c35/166f80f5-bddb-4384-8ab5-af43b9d1fdbd_292.jpg По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8737 маната, курс рубля не изменился оставшись на уровне 0,0214 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8737 1 Российский рубль 0.0214 1 Австралийский доллар 1.0515 1 Аргентинское песо 0.0264 1 Белорусский рубль 0.6533 1 Бразильский реал 0.3273 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0948 100 Вон Республики Корея 0.1393 1 Чешская крона 0.0686 100 Чилийских песо 0.1996 1 Китайский юань 0.2399 1 Датская крона 0.2509 1 Грузинский лари 0.5171 1 Гонконгский доллар 0.2192 1 Индийская рупия 0.0225 1 Британский фунт стерлингов 2.0988 100 Индонезийских рупий 0.0104 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1691 1 Швейцарский франк 1.7709 1 Израильский шекель 0.4764 1 Канадский доллар 1.1989 1 Кувейтский динар 5.4015 1 Казахстанский тенге 0.0038 1 Киргизский сом 0.0210 100 Ливанских фунтов 0.1119 1 Малазийский ринггит 0.3950 1 Мексиканское песо 0.0711 1 Молдавский лей 0.0933 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1619 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4108 1 Сингапурский доллар 1.1939 1 Саудовский риал 0.4518 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3300 1 Турецкая лира 0.2585 1 Тайваньский доллар 0.0562 1 Таджикский сомони 0.1667 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0607 100 Японских йен 1.5700 1 Новозеландский доллар 1.0241 Золото (1 унция) 2744.8115 Серебро (1 унция) 23.9985 Платина (1 унция) 1241.6290 Палладий (1 унция) 3990.2230

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