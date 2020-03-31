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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,8737 маната, курс рубля не изменился оставшись на уровне 0,0214 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8737
1 Российский рубль 0.0214
1 Австралийский доллар 1.0515
1 Аргентинское песо 0.0264
1 Белорусский рубль 0.6533
1 Бразильский реал 0.3273
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0948
100 Вон Республики Корея 0.1393
1 Чешская крона 0.0686
100 Чилийских песо 0.1996
1 Китайский юань 0.2399
1 Датская крона 0.2509
1 Грузинский лари 0.5171
1 Гонконгский доллар 0.2192
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.0988
100 Индонезийских рупий 0.0104
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1691
1 Швейцарский франк 1.7709
1 Израильский шекель 0.4764
1 Канадский доллар 1.1989
1 Кувейтский динар 5.4015
1 Казахстанский тенге 0.0038
1 Киргизский сом 0.0210
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.3950
1 Мексиканское песо 0.0711
1 Молдавский лей 0.0933
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1619
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4108
1 Сингапурский доллар 1.1939
1 Саудовский риал 0.4518
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3300
1 Турецкая лира 0.2585
1 Тайваньский доллар 0.0562
1 Таджикский сомони 0.1667
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0607
100 Японских йен 1.5700
1 Новозеландский доллар 1.0241
Золото (1 унция) 2744.8115
Серебро (1 унция) 23.9985
Платина (1 унция) 1241.6290
Палладий (1 унция) 3990.2230
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