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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8742 маната, курс рубля упал на 0,74% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8742
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1428
1 Аргентинское песо 0.0282
1 Белорусский рубль 0.7948
1 Бразильский реал 0.4002
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1151
100 Вон Республики Корея 0.1431
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2135
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2508
1 Грузинский лари 0.5881
1 Гонконгский доллар 0.2188
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2267
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.7514
1 Израильский шекель 0.4930
1 Канадский доллар 1.2875
1 Кувейтский динар 5.5927
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4159
1 Мексиканское песо 0.0906
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1074
1 Норвежская крона 0.1852
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4366
1 Сингапурский доллар 1.2484
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3390
1 Турецкая лира 0.2844
1 Тайваньский доллар 0.0562
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0685
100 Японских йен 1.5583
1 Новозеландский доллар 1.1026
Золото (1 унция) 2672.1620
Серебро (1 унция) 30.3328
Платина (1 унция) 1666.0000
Палладий (1 унция) 3949.4485
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