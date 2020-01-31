​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8742 маната, курс рубля упал на 0,74% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8742
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1428
|1 Аргентинское песо
|0.0282
|1 Белорусский рубль
|0.7948
|1 Бразильский реал
|0.4002
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1151
|100 Вон Республики Корея
|0.1431
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2135
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2508
|1 Грузинский лари
|0.5881
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2267
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1763
|1 Швейцарский франк
|1.7514
|1 Израильский шекель
|0.4930
|1 Канадский доллар
|1.2875
|1 Кувейтский динар
|5.5927
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4159
|1 Мексиканское песо
|0.0906
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1074
|1 Норвежская крона
|0.1852
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4366
|1 Сингапурский доллар
|1.2484
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3390
|1 Турецкая лира
|0.2844
|1 Тайваньский доллар
|0.0562
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0685
|100 Японских йен
|1.5583
|1 Новозеландский доллар
|1.1026
|Золото (1 унция)
|2672.1620
|Серебро (1 унция)
|30.3328
|Платина (1 унция)
|1666.0000
|Палладий (1 унция)
|3949.4485