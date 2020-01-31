​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8742 маната, курс рубля упал на 0,74% - до 0,0269 маната.