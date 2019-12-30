​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,18% - до 1,9035 маната, курс рубля повысился на 0,37% - до 0,0274 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9035
|1 Российский рубль
|0.0274
|1 Австралийский доллар
|1.1882
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8080
|1 Бразильский реал
|0.4200
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1214
|100 Вон Республики Корея
|0.1470
|1 Чешская крона
|0.0748
|100 Чилийских песо
|0.2275
|1 Китайский юань
|0.2435
|1 Датская крона
|0.2548
|1 Грузинский лари
|0.5936
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2284
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1824
|1 Швейцарский франк
|1.7479
|1 Израильский шекель
|0.4915
|1 Канадский доллар
|1.3007
|1 Кувейтский динар
|5.6030
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4134
|1 Мексиканское песо
|0.0904
|1 Молдавский лей
|0.0986
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1931
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4466
|1 Сингапурский доллар
|1.2596
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3463
|1 Турецкая лира
|0.2858
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0714
|100 Японских йен
|1.55378
|1 Новозеландский доллар
|1.1410
|Золото (1 унция)
|2574.8115
|Серебро (1 унция)
|30.4661
|Платина (1 унция)
|1615.7480
|Палладий (1 унция)
|3240.8885
Kənan SadıqovАвтор новости