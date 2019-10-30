​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 1,8885 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8885
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1667
|1 Аргентинское песо
|0.0286
|1 Белорусский рубль
|0.8279
|1 Бразильский реал
|0.4251
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1161
|100 Вон Республики Корея
|0.1454
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2338
|1 Китайский юань
|0.2406
|1 Датская крона
|0.2528
|1 Грузинский лари
|0.5740
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1872
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1752
|1 Швейцарский франк
|1.7100
|1 Израильский шекель
|0.4824
|1 Канадский доллар
|1.2987
|1 Кувейтский динар
|5.5966
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4063
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1841
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4426
|1 Сингапурский доллар
|1.2478
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3374
|1 Турецкая лира
|0.2948
|1 Тайваньский доллар
|0.0558
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0682
|100 Японских йен
|1.5619
|1 Новозеландский доллар
|1.0794
|Золото (1 унция)
|2531.7165
|Серебро (1 унция)
|30.2524
|Платина (1 унция)
|1566.1250
|Палладий (1 унция)
|3038.4100
Tural İbadlıАвтор новости