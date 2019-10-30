​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 1,8885 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8885 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1667 1 Аргентинское песо 0.0286 1 Белорусский рубль 0.8279 1 Бразильский реал 0.4251 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1161 100 Вон Республики Корея 0.1454 1 Чешская крона 0.0739 100 Чилийских песо 0.2338 1 Китайский юань 0.2406 1 Датская крона 0.2528 1 Грузинский лари 0.5740 1 Гонконгский доллар 0.2168 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.1872 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1752 1 Швейцарский франк 1.7100 1 Израильский шекель 0.4824 1 Канадский доллар 1.2987 1 Кувейтский динар 5.5966 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4063 1 Мексиканское песо 0.0889 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.1053 1 Норвежская крона 0.1841 100 Узбекских сум 0.0180 1 Польский злотый 0.4426 1 Сингапурский доллар 1.2478 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3374 1 Турецкая лира 0.2948 1 Тайваньский доллар 0.0558 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0682 100 Японских йен 1.5619 1 Новозеландский доллар 1.0794 Золото (1 унция) 2531.7165 Серебро (1 унция) 30.2524 Платина (1 унция) 1566.1250 Палладий (1 унция) 3038.4100