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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14% - до 1,8885 маната, курс рубля понизился на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8885
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1667
1 Аргентинское песо 0.0286
1 Белорусский рубль 0.8279
1 Бразильский реал 0.4251
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1161
100 Вон Республики Корея 0.1454
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2338
1 Китайский юань 0.2406
1 Датская крона 0.2528
1 Грузинский лари 0.5740
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1872
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1752
1 Швейцарский франк 1.7100
1 Израильский шекель 0.4824
1 Канадский доллар 1.2987
1 Кувейтский динар 5.5966
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4063
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0969
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1841
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4426
1 Сингапурский доллар 1.2478
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3374
1 Турецкая лира 0.2948
1 Тайваньский доллар 0.0558
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0682
100 Японских йен 1.5619
1 Новозеландский доллар 1.0794
Золото (1 унция) 2531.7165
Серебро (1 унция) 30.2524
Платина (1 унция) 1566.1250
Палладий (1 унция) 3038.4100
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