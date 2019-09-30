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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13% - до 1,8592 маната, курс рубля понизился на 0,38% - до 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8592
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1486
1 Аргентинское песо 0.0297
1 Белорусский рубль 0.8203
1 Бразильский реал 0.4088
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1123
100 Вон Республики Корея 0.1418
1 Чешская крона 0.0719
100 Чилийских песо 0.2339
1 Китайский юань 0.2386
1 Датская крона 0.2490
1 Грузинский лари 0.5743
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.0900
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1736
1 Швейцарский франк 1.7152
1 Израильский шекель 0.4882
1 Канадский доллар 1.2844
1 Кувейтский динар 5.5875
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0863
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1042
1 Норвежская крона 0.1872
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4242
1 Сингапурский доллар 1.2305
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3192
1 Турецкая лира 0.3000
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0705
100 Японских йен 1.5759
1 Новозеландский доллар 1.0656
Золото (1 унция) 2539.0945
Серебро (1 унция) 29.6206
Платина (1 унция) 1583.2355
Палладий (1 унция) 2880.6840
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