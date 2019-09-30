​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.09.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13% - до 1,8592 маната, курс рубля понизился на 0,38% - до 0,0263 маната.