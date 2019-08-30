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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,33% - до 1,8777 маната, курс рубля не изменился - 0,0255 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8777
1 Российский рубль 0.0255
1 Австралийский доллар 1.1417
1 Аргентинское песо 0.0294
1 Белорусский рубль 0.8163
1 Бразильский реал 0.4076
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1108
100 Вон Республики Корея 0.1407
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2357
1 Китайский юань 0.2377
1 Датская крона 0.2518
1 Грузинский лари 0.5802
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0712
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1736
1 Швейцарский франк 1.7214
1 Израильский шекель 0.4811
1 Канадский доллар 1.2781
1 Кувейтский динар 5.5911
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4027
1 Мексиканское песо 0.0843
1 Молдавский лей 0.0955
1 Египетский фунт 0.1028
1 Норвежская крона 0.1866
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4279
1 Сингапурский доллар 1.2244
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3287
1 Турецкая лира 0.2911
1 Тайваньский доллар 0.0543
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0674
100 Японских йен 1.5980
1 Новозеландский доллар 1.0709
Золото (1 унция) 2595.1095
Серебро (1 унция) 31.0769
Платина (1 унция) 1560.9230
Палладий (1 унция) 2525.9960
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