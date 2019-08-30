Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,33% - до 1,8777 маната, курс рубля не изменился - 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8777
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.1417
|1 Аргентинское песо
|0.0294
|1 Белорусский рубль
|0.8163
|1 Бразильский реал
|0.4076
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1108
|100 Вон Республики Корея
|0.1407
|1 Чешская крона
|0.0725
|100 Чилийских песо
|0.2357
|1 Китайский юань
|0.2377
|1 Датская крона
|0.2518
|1 Грузинский лари
|0.5802
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0712
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1736
|1 Швейцарский франк
|1.7214
|1 Израильский шекель
|0.4811
|1 Канадский доллар
|1.2781
|1 Кувейтский динар
|5.5911
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4027
|1 Мексиканское песо
|0.0843
|1 Молдавский лей
|0.0955
|1 Египетский фунт
|0.1028
|1 Норвежская крона
|0.1866
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4279
|1 Сингапурский доллар
|1.2244
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3287
|1 Турецкая лира
|0.2911
|1 Тайваньский доллар
|0.0543
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0674
|100 Японских йен
|1.5980
|1 Новозеландский доллар
|1.0709
|Золото (1 унция)
|2595.1095
|Серебро (1 унция)
|31.0769
|Платина (1 унция)
|1560.9230
|Палладий (1 унция)
|2525.9960
Vüsal NəbiyevАвтор новости