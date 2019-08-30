Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,33% - до 1,8777 маната, курс рубля не изменился - 0,0255 маната.