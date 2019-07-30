​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,8933 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8933
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1733
|1 Аргентинское песо
|0.0388
|1 Белорусский рубль
|0.8352
|1 Бразильский реал
|0.4496
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1201
|100 Вон Республики Корея
|0.1439
|1 Чешская крона
|0.0738
|100 Чилийских песо
|0.2438
|1 Китайский юань
|0.2468
|1 Датская крона
|0.2536
|1 Грузинский лари
|0.5782
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0620
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1791
|1 Швейцарский франк
|1.7143
|1 Израильский шекель
|0.4834
|1 Канадский доллар
|1.2905
|1 Кувейтский динар
|5.5802
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4119
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1025
|1 Норвежская крона
|0.1954
|100 Узбекских сум
|0.0196
|1 Польский злотый
|0.4415
|1 Сингапурский доллар
|1.2414
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3386
|1 Турецкая лира
|0.3028
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0673
|100 Японских йен
|1.5654
|1 Новозеландский доллар
|1.1270
|Золото (1 унция)
|2422.9505
|Серебро (1 унция)
|27.9634
|Платина (1 унция)
|1494.7590
|Палладий (1 унция)
|2634.8555
Tural İbadlıАвтор новости