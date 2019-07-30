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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.07.2019)
© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,10% - до 1,8933 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8933
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1733
1 Аргентинское песо 0.0388
1 Белорусский рубль 0.8352
1 Бразильский реал 0.4496
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1201
100 Вон Республики Корея 0.1439
1 Чешская крона 0.0738
100 Чилийских песо 0.2438
1 Китайский юань 0.2468
1 Датская крона 0.2536
1 Грузинский лари 0.5782
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.0620
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1791
1 Швейцарский франк 1.7143
1 Израильский шекель 0.4834
1 Канадский доллар 1.2905
1 Кувейтский динар 5.5802
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4119
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0960
1 Египетский фунт 0.1025
1 Норвежская крона 0.1954
100 Узбекских сум 0.0196
1 Польский злотый 0.4415
1 Сингапурский доллар 1.2414
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3386
1 Турецкая лира 0.3028
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0673
100 Японских йен 1.5654
1 Новозеландский доллар 1.1270
Золото (1 унция) 2422.9505
Серебро (1 унция) 27.9634
Платина (1 унция) 1494.7590
Палладий (1 унция) 2634.8555
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