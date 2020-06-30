​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9105 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0243 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9105
|1 Российский рубль
|0.0243
|1 Австралийский доллар
|1.1699
|1 Аргентинское песо
|0.0241
|1 Белорусский рубль
|0.7082
|1 Бразильский реал
|0.3145
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0985
|100 Вон Республики Корея
|0.1419
|1 Чешская крона
|0.0713
|100 Чилийских песо
|0.2074
|1 Китайский юань
|0.2405
|1 Датская крона
|0.2564
|1 Грузинский лари
|0.5552
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0910
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1822
|1 Швейцарский франк
|1.7866
|1 Израильский шекель
|0.4923
|1 Канадский доллар
|1.2441
|1 Кувейтский динар
|5.5231
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0223
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.3971
|1 Мексиканское песо
|0.0738
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1757
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4290
|1 Сингапурский доллар
|1.2197
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3423
|1 Турецкая лира
|0.2481
|1 Тайваньский доллар
|0.0577
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5782
|1 Новозеландский доллар
|1.0920
|Золото (1 унция)
|3011.1930
|Серебро (1 унция)
|30.3682
|Платина (1 унция)
|1393.9745
|Палладий (1 унция)
|3262.9630