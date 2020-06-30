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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,05% - до 1,9105 маната, курс рубля остался стабильным - 0,0243 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9105
1 Российский рубль 0.0243
1 Австралийский доллар 1.1699
1 Аргентинское песо 0.0241
1 Белорусский рубль 0.7082
1 Бразильский реал 0.3145
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0985
100 Вон Республики Корея 0.1419
1 Чешская крона 0.0713
100 Чилийских песо 0.2074
1 Китайский юань 0.2405
1 Датская крона 0.2564
1 Грузинский лари 0.5552
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0225
1 Британский фунт стерлингов 2.0910
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1822
1 Швейцарский франк 1.7866
1 Израильский шекель 0.4923
1 Канадский доллар 1.2441
1 Кувейтский динар 5.5231
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0223
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.3971
1 Мексиканское песо 0.0738
1 Молдавский лей 0.0990
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1757
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4290
1 Сингапурский доллар 1.2197
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3423
1 Турецкая лира 0.2481
1 Тайваньский доллар 0.0577
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5782
1 Новозеландский доллар 1.0920
Золото (1 унция) 3011.1930
Серебро (1 унция) 30.3682
Платина (1 унция) 1393.9745
Палладий (1 унция) 3262.9630
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