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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8459 маната, курс рубля на 1,3% - до 0,0233 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8459
1 Российский рубль 0.0233
1 Австралийский доллар 1.1155
1 Аргентинское песо 0.0255
1 Белорусский рубль 0.6984
1 Бразильский реал 0.3186
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0936
100 Вон Республики Корея 0.1409
1 Чешская крона 0.0681
100 Чилийских песо 0.2036
1 Китайский юань 0.2410
1 Датская крона 0.2475
1 Грузинский лари 0.5297
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0227
1 Британский фунт стерлингов 2.1193
100 Индонезийских рупий 0.0114
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1726
1 Швейцарский франк 1.7440
1 Израильский шекель 0.4859
1 Канадский доллар 1.2256
1 Кувейтский динар 5.4871
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0213
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.3937
1 Мексиканское песо 0.0715
1 Молдавский лей 0.0959
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1651
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4061
1 Сингапурский доллар 1.2053
1 Саудовский риал 0.4523
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3187
1 Турецкая лира 0.2444
1 Тайваньский доллар 0.0571
1 Таджикский сомони 0.1660
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0632
100 Японских йен 1.5959
1 Новозеландский доллар 1.0441
Золото (1 унция) 2910.4680
Серебро (1 унция) 25.9995
Платина (1 унция) 1323.6200
Палладий (1 унция) 3337.3040
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