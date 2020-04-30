Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08% - до 1,8459 маната, курс рубля на 1,3% - до 0,0233 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8459
|1 Российский рубль
|0.0233
|1 Австралийский доллар
|1.1155
|1 Аргентинское песо
|0.0255
|1 Белорусский рубль
|0.6984
|1 Бразильский реал
|0.3186
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0936
|100 Вон Республики Корея
|0.1409
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2036
|1 Китайский юань
|0.2410
|1 Датская крона
|0.2475
|1 Грузинский лари
|0.5297
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1193
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1726
|1 Швейцарский франк
|1.7440
|1 Израильский шекель
|0.4859
|1 Канадский доллар
|1.2256
|1 Кувейтский динар
|5.4871
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0213
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.3937
|1 Мексиканское песо
|0.0715
|1 Молдавский лей
|0.0959
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1651
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4061
|1 Сингапурский доллар
|1.2053
|1 Саудовский риал
|0.4523
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3187
|1 Турецкая лира
|0.2444
|1 Тайваньский доллар
|0.0571
|1 Таджикский сомони
|0.1660
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0632
|100 Японских йен
|1.5959
|1 Новозеландский доллар
|1.0441
|Золото (1 унция)
|2910.4680
|Серебро (1 унция)
|25.9995
|Платина (1 унция)
|1323.6200
|Палладий (1 унция)
|3337.3040