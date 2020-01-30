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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8730 маната, курс рубля упал на 0,73% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8730
1 Российский рубль 0.0271
1 Австралийский доллар 1.1455
1 Аргентинское песо 0.0282
1 Белорусский рубль 0.7983
1 Бразильский реал 0.4023
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1161
100 Вон Республики Корея 0.1435
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2147
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2506
1 Грузинский лари 0.5871
1 Гонконгский доллар 0.2189
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2126
100 Индонезийских рупий 0.0124
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1766
1 Швейцарский франк 1.7485
1 Израильский шекель 0.4926
1 Канадский доллар 1.2876
1 Кувейтский динар 5.5947
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4157
1 Мексиканское песо 0.0908
1 Молдавский лей 0.0969
1 Египетский фунт 0.1075
1 Норвежская крона 0.1852
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4370
1 Сингапурский доллар 1.2474
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3376
1 Турецкая лира 0.2850
1 Тайваньский доллар 0.0561
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0684
100 Японских йен 1.5609
1 Новозеландский доллар 1.1068
Золото (1 унция) 2684.3765
Серебро (1 унция) 29.9480
Платина (1 унция) 1650.7595
Палладий (1 унция) 3873.9600
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