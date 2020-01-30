​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8730 маната, курс рубля упал на 0,73% - до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8730
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.1455
|1 Аргентинское песо
|0.0282
|1 Белорусский рубль
|0.7983
|1 Бразильский реал
|0.4023
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1161
|100 Вон Республики Корея
|0.1435
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2147
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2506
|1 Грузинский лари
|0.5871
|1 Гонконгский доллар
|0.2189
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2126
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1766
|1 Швейцарский франк
|1.7485
|1 Израильский шекель
|0.4926
|1 Канадский доллар
|1.2876
|1 Кувейтский динар
|5.5947
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4157
|1 Мексиканское песо
|0.0908
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.1075
|1 Норвежская крона
|0.1852
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4370
|1 Сингапурский доллар
|1.2474
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3376
|1 Турецкая лира
|0.2850
|1 Тайваньский доллар
|0.0561
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0684
|100 Японских йен
|1.5609
|1 Новозеландский доллар
|1.1068
|Золото (1 унция)
|2684.3765
|Серебро (1 унция)
|29.9480
|Платина (1 унция)
|1650.7595
|Палладий (1 унция)
|3873.9600