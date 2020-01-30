​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04% - до 1,8730 маната, курс рубля упал на 0,73% - до 0,0271 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8730 1 Российский рубль 0.0271 1 Австралийский доллар 1.1455 1 Аргентинское песо 0.0282 1 Белорусский рубль 0.7983 1 Бразильский реал 0.4023 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1161 100 Вон Республики Корея 0.1435 1 Чешская крона 0.0742 100 Чилийских песо 0.2147 1 Китайский юань 0.2460 1 Датская крона 0.2506 1 Грузинский лари 0.5871 1 Гонконгский доллар 0.2189 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.2126 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1766 1 Швейцарский франк 1.7485 1 Израильский шекель 0.4926 1 Канадский доллар 1.2876 1 Кувейтский динар 5.5947 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4157 1 Мексиканское песо 0.0908 1 Молдавский лей 0.0969 1 Египетский фунт 0.1075 1 Норвежская крона 0.1852 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4370 1 Сингапурский доллар 1.2474 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3376 1 Турецкая лира 0.2850 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0684 100 Японских йен 1.5609 1 Новозеландский доллар 1.1068 Золото (1 унция) 2684.3765 Серебро (1 унция) 29.9480 Платина (1 унция) 1650.7595 Палладий (1 унция) 3873.9600