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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курсы евро и рубля также остались неизменными на уровне 1,9001 и 0,0273 маната соответственно. 

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9001
1 Российский рубль 0.0273
1 Австралийский доллар 1.1867
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8080
1 Бразильский реал 0.4200
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1212
100 Вон Республики Корея 0.1464
1 Чешская крона 0.0747
100 Чилийских песо 0.2275
1 Китайский юань 0.2430
1 Датская крона 0.2544
1 Грузинский лари 0.5936
1 Гонконгский доллар 0.2183
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2233
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1821
1 Швейцарский франк 1.7436
1 Израильский шекель 0.4915
1 Канадский доллар 1.2997
1 Кувейтский динар 5.6030
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4119
1 Мексиканское песо 0.0902
1 Молдавский лей 0.0986
1 Египетский фунт 0.1060
1 Норвежская крона 0.1929
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4459
1 Сингапурский доллар 1.2571
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3463
1 Турецкая лира 0.2857
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0714
100 Японских йен 1.5533
1 Новозеландский доллар 1.1388
Золото (1 унция) 2567.9605
Серебро (1 унция) 30.2048
Платина (1 унция) 1608.1745
Палладий (1 унция) 3243.0050
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