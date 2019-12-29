​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курсы евро и рубля также остались неизменными на уровне 1,9001 и 0,0273 маната соответственно.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9001
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.1867
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8080
|1 Бразильский реал
|0.4200
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1212
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2275
|1 Китайский юань
|0.2430
|1 Датская крона
|0.2544
|1 Грузинский лари
|0.5936
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2233
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1821
|1 Швейцарский франк
|1.7436
|1 Израильский шекель
|0.4915
|1 Канадский доллар
|1.2997
|1 Кувейтский динар
|5.6030
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4119
|1 Мексиканское песо
|0.0902
|1 Молдавский лей
|0.0986
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1929
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4459
|1 Сингапурский доллар
|1.2571
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3463
|1 Турецкая лира
|0.2857
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0714
|100 Японских йен
|1.5533
|1 Новозеландский доллар
|1.1388
|Золото (1 унция)
|2567.9605
|Серебро (1 унция)
|30.2048
|Платина (1 унция)
|1608.1745
|Палладий (1 унция)
|3243.0050
Günel AbbasovaАвтор новости