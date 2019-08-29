Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,05% - до 1,8839 маната, курс рубля уменьшился на 0,39% - до 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8839
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.1433
|1 Аргентинское песо
|0.0293
|1 Белорусский рубль
|0.8176
|1 Бразильский реал
|0.4079
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1103
|100 Вон Республики Корея
|0.1398
|1 Чешская крона
|0.0728
|100 Чилийских песо
|0.2353
|1 Китайский юань
|0.2372
|1 Датская крона
|0.2527
|1 Грузинский лари
|0.5791
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0236
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0748
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1748
|1 Швейцарский франк
|1.7336
|1 Израильский шекель
|0.4818
|1 Канадский доллар
|1.2767
|1 Кувейтский динар
|5.5951
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4023
|1 Мексиканское песо
|0.0842
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1878
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4290
|1 Сингапурский доллар
|1.2239
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3306
|1 Турецкая лира
|0.2918
|1 Тайваньский доллар
|0.0540
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0676
|100 Японских йен
|1.6051
|1 Новозеландский доллар
|1.0723
|Золото (1 унция)
|2623.2105
|Серебро (1 унция)
|31.2996
|Платина (1 унция)
|1544.2375
|Палладий (1 унция)
|2510.1775
Vüsal NəbiyevАвтор новости