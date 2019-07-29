​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2019)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 1,8916 маната, курс рубля на 0,38% - до 0,0268 маната.