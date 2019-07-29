​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 1,8916 маната, курс рубля на 0,38% - до 0,0268 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8916
|1 Российский рубль
|0.0268
|1 Австралийский доллар
|1.1739
|1 Аргентинское песо
|0.0392
|1 Белорусский рубль
|0.8383
|1 Бразильский реал
|0.4500
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1188
|100 Вон Республики Корея
|0.1435
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2446
|1 Китайский юань
|0.2467
|1 Датская крона
|0.2533
|1 Грузинский лари
|0.5805
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1023
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1789
|1 Швейцарский франк
|1.7116
|1 Израильский шекель
|0.4823
|1 Канадский доллар
|1.2906
|1 Кувейтский динар
|5.5828
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4125
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0963
|1 Египетский фунт
|0.1025
|1 Норвежская крона
|0.1950
|100 Узбекских сум
|0.0197
|1 Польский злотый
|0.4428
|1 Сингапурский доллар
|1.2392
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3413
|1 Турецкая лира
|0.2999
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0671
|100 Японских йен
|1.5655
|1 Новозеландский доллар
|1.1269
|Золото (1 унция)
|2414.4080
|Серебро (1 унция)
|27.8576
|Платина (1 унция)
|1473.6110
|Палладий (1 унция)
|2599.2405
Tural İbadlıАвтор новости