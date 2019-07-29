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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2019)
© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,19% - до 1,8916 маната, курс рубля на 0,38% - до 0,0268 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8916
1 Российский рубль 0.0268
1 Австралийский доллар 1.1739
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.8383
1 Бразильский реал 0.4500
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1188
100 Вон Республики Корея 0.1435
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2446
1 Китайский юань 0.2467
1 Датская крона 0.2533
1 Грузинский лари 0.5805
1 Гонконгский доллар 0.2175
1 Индийская рупия 0.0247
1 Британский фунт стерлингов 2.1023
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1789
1 Швейцарский франк 1.7116
1 Израильский шекель 0.4823
1 Канадский доллар 1.2906
1 Кувейтский динар 5.5828
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4125
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0963
1 Египетский фунт 0.1025
1 Норвежская крона 0.1950
100 Узбекских сум 0.0197
1 Польский злотый 0.4428
1 Сингапурский доллар 1.2392
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3413
1 Турецкая лира 0.2999
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0671
100 Японских йен 1.5655
1 Новозеландский доллар 1.1269
Золото (1 унция) 2414.4080
Серебро (1 унция) 27.8576
Платина (1 унция) 1473.6110
Палладий (1 унция) 2599.2405
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