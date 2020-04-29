​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8445 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8445
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.1104
|1 Аргентинское песо
|0.0255
|1 Белорусский рубль
|0.6920
|1 Бразильский реал
|0.3089
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0916
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2011
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2474
|1 Грузинский лари
|0.5305
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1206
|100 Индонезийских рупий
|0.0111
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1724
|1 Швейцарский франк
|1.7475
|1 Израильский шекель
|0.4855
|1 Канадский доллар
|1.2190
|1 Кувейтский динар
|5.4894
|1 Казахстанский тенге
|0.0040
|1 Киргизский сом
|0.0214
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.3900
|1 Мексиканское песо
|0.0702
|1 Молдавский лей
|0.0943
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1640
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4056
|1 Сингапурский доллар
|1.2012
|1 Саудовский риал
|0.4522
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3220
|1 Турецкая лира
|0.2435
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1660
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0629
|100 Японских йен
|1.5956
|1 Новозеландский доллар
|1.0362
|Золото (1 унция)
|2907.9945
|Серебро (1 унция)
|25.8295
|Платина (1 унция)
|1323.2545
|Палладий (1 унция)
|3361.8265