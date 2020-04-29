Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8445 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0230 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8445
1 Российский рубль 0.0230
1 Австралийский доллар 1.1104
1 Аргентинское песо 0.0255
1 Белорусский рубль 0.6920
1 Бразильский реал 0.3089
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0916
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0679
100 Чилийских песо 0.2011
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2474
1 Грузинский лари 0.5305
1 Гонконгский доллар 0.2194
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1206
100 Индонезийских рупий 0.0111
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1724
1 Швейцарский франк 1.7475
1 Израильский шекель 0.4855
1 Канадский доллар 1.2190
1 Кувейтский динар 5.4894
1 Казахстанский тенге 0.0040
1 Киргизский сом 0.0214
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.3900
1 Мексиканское песо 0.0702
1 Молдавский лей 0.0943
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1640
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4056
1 Сингапурский доллар 1.2012
1 Саудовский риал 0.4522
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3220
1 Турецкая лира 0.2435
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1660
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0629
100 Японских йен 1.5956
1 Новозеландский доллар 1.0362
Золото (1 унция) 2907.9945
Серебро (1 унция) 25.8295
Платина (1 унция) 1323.2545
Палладий (1 унция) 3361.8265
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!