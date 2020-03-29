​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 2,22% - до 1,8941 маната, курс рубля - на 3,36% - до 0,0215 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8941
|1 Российский рубль
|0.0215
|1 Австралийский доллар
|1.0485
|1 Аргентинское песо
|0.0264
|1 Белорусский рубль
|0.6587
|1 Бразильский реал
|0.3333
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0965
|100 Вон Республики Корея
|0.1404
|1 Чешская крона
|0.0692
|100 Чилийских песо
|0.2036
|1 Китайский юань
|0.2396
|1 Датская крона
|0.2537
|1 Грузинский лари
|0.5117
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1182
|100 Индонезийских рупий
|0.0105
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1719
|1 Швейцарский франк
|1.7863
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.2156
|1 Кувейтский динар
|5.4258
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0212
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.3920
|1 Мексиканское песо
|0.0728
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.1079
|1 Норвежская крона
|0.1621
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4175
|1 Сингапурский доллар
|1.1915
|1 Саудовский риал
|0.4521
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3217
|1 Турецкая лира
|0.2634
|1 Тайваньский доллар
|0.0563
|1 Таджикский сомони
|0.1667
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0605
|100 Японских йен
|1.5749
|1 Новозеландский доллар
|1.0259
|Золото (1 унция)
|2767.8635
|Серебро (1 унция)
|2.5960
|Платина (1 унция)
|1266.1090
|Палладий (1 унция)
|3851.1290