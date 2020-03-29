​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 2,22% - до 1,8941 маната, курс рубля - на 3,36% - до 0,0215 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8941 1 Российский рубль 0.0215 1 Австралийский доллар 1.0485 1 Аргентинское песо 0.0264 1 Белорусский рубль 0.6587 1 Бразильский реал 0.3333 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.0965 100 Вон Республики Корея 0.1404 1 Чешская крона 0.0692 100 Чилийских песо 0.2036 1 Китайский юань 0.2396 1 Датская крона 0.2537 1 Грузинский лари 0.5117 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0227 1 Британский фунт стерлингов 2.1182 100 Индонезийских рупий 0.0105 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1719 1 Швейцарский франк 1.7863 1 Израильский шекель 0.4768 1 Канадский доллар 1.2156 1 Кувейтский динар 5.4258 1 Казахстанский тенге 0.0038 1 Киргизский сом 0.0212 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.3920 1 Мексиканское песо 0.0728 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.1079 1 Норвежская крона 0.1621 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4175 1 Сингапурский доллар 1.1915 1 Саудовский риал 0.4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3217 1 Турецкая лира 0.2634 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.1667 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0605 100 Японских йен 1.5749 1 Новозеландский доллар 1.0259 Золото (1 унция) 2767.8635 Серебро (1 унция) 2.5960 Платина (1 унция) 1266.1090 Палладий (1 унция) 3851.1290