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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 2,22% - до 1,8941 маната, курс рубля - на 3,36% - до 0,0215 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8941
1 Российский рубль 0.0215
1 Австралийский доллар 1.0485
1 Аргентинское песо 0.0264
1 Белорусский рубль 0.6587
1 Бразильский реал 0.3333
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0965
100 Вон Республики Корея 0.1404
1 Чешская крона 0.0692
100 Чилийских песо 0.2036
1 Китайский юань 0.2396
1 Датская крона 0.2537
1 Грузинский лари 0.5117
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0227
1 Британский фунт стерлингов 2.1182
100 Индонезийских рупий 0.0105
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1719
1 Швейцарский франк 1.7863
1 Израильский шекель 0.4768
1 Канадский доллар 1.2156
1 Кувейтский динар 5.4258
1 Казахстанский тенге 0.0038
1 Киргизский сом 0.0212
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.3920
1 Мексиканское песо 0.0728
1 Молдавский лей 0.0939
1 Египетский фунт 0.1079
1 Норвежская крона 0.1621
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4175
1 Сингапурский доллар 1.1915
1 Саудовский риал 0.4521
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3217
1 Турецкая лира 0.2634
1 Тайваньский доллар 0.0563
1 Таджикский сомони 0.1667
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0605
100 Японских йен 1.5749
1 Новозеландский доллар 1.0259
Золото (1 унция) 2767.8635
Серебро (1 унция) 2.5960
Платина (1 унция) 1266.1090
Палладий (1 унция) 3851.1290
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