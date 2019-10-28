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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 1,8840 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8840
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1582
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8318
1 Бразильский реал 0.4244
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1163
100 Вон Республики Корея 0.1455
1 Чешская крона 0.0737
100 Чилийских песо 0.2335
1 Китайский юань 0.2408
1 Датская крона 0.2522
1 Грузинский лари 0.5776
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1787
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1755
1 Швейцарский франк 1.7069
1 Израильский шекель 0.4809
1 Канадский доллар 1.3002
1 Кувейтский динар 5.5972
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4063
1 Мексиканское песо 0.0892
1 Молдавский лей 0.0970
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1849
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4405
1 Сингапурский доллар 1.2471
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3394
1 Турецкая лира 0.2947
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0678
100 Японских йен 1.5630
1 Новозеландский доллар 1.0787
Золото (1 унция) 2556.4090
Серебро (1 унция) 30.6315
Платина (1 унция) 1571.8200
Палладий (1 унция) 3020.9850
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