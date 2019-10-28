​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 1,8840 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0266 маната.