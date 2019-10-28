​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,18% - до 1,8840 маната, курс рубля не изменился, оставшись у отметки 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8840
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1582
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8318
|1 Бразильский реал
|0.4244
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1163
|100 Вон Республики Корея
|0.1455
|1 Чешская крона
|0.0737
|100 Чилийских песо
|0.2335
|1 Китайский юань
|0.2408
|1 Датская крона
|0.2522
|1 Грузинский лари
|0.5776
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1787
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1755
|1 Швейцарский франк
|1.7069
|1 Израильский шекель
|0.4809
|1 Канадский доллар
|1.3002
|1 Кувейтский динар
|5.5972
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4063
|1 Мексиканское песо
|0.0892
|1 Молдавский лей
|0.0970
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1849
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4405
|1 Сингапурский доллар
|1.2471
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3394
|1 Турецкая лира
|0.2947
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.5630
|1 Новозеландский доллар
|1.0787
|Золото (1 унция)
|2556.4090
|Серебро (1 унция)
|30.6315
|Платина (1 унция)
|1571.8200
|Палладий (1 унция)
|3020.9850
Tural İbadlıАвтор новости