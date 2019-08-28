Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,11% - до 1,8848 маната, курс рубля уменьшился на 0,39% - до 0,0256 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8848
|1 Российский рубль
|0.0256
|1 Австралийский доллар
|1.1455
|1 Аргентинское песо
|0.0302
|1 Белорусский рубль
|0.8216
|1 Бразильский реал
|0.4115
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1109
|100 Вон Республики Корея
|0.1400
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2353
|1 Китайский юань
|0.2375
|1 Датская крона
|0.2528
|1 Грузинский лари
|0.5797
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0877
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1756
|1 Швейцарский франк
|1.7313
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.2776
|1 Кувейтский динар
|5.5952
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4037
|1 Мексиканское песо
|0.0850
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.1886
|100 Узбекских сум
|0.0182
|1 Польский злотый
|0.4305
|1 Сингапурский доллар
|1.2237
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3321
|1 Турецкая лира
|0.2917
|1 Тайваньский доллар
|0.0541
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0677
|100 Японских йен
|1.6061
|1 Новозеландский доллар
|1.0772
|Золото (1 унция)
|2610.2310
|Серебро (1 унция)
|30.8768
|Платина (1 унция)
|1478.0650
|Палладий (1 унция)
|2517.0285
Economic DepartmentАвтор новости