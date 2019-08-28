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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,11% - до 1,8848 маната, курс рубля уменьшился на 0,39% - до 0,0256 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8848
1 Российский рубль 0.0256
1 Австралийский доллар 1.1455
1 Аргентинское песо 0.0302
1 Белорусский рубль 0.8216
1 Бразильский реал 0.4115
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1109
100 Вон Республики Корея 0.1400
1 Чешская крона 0.0730
100 Чилийских песо 0.2353
1 Китайский юань 0.2375
1 Датская крона 0.2528
1 Грузинский лари 0.5797
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0877
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1756
1 Швейцарский франк 1.7313
1 Израильский шекель 0.4825
1 Канадский доллар 1.2776
1 Кувейтский динар 5.5952
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4037
1 Мексиканское песо 0.0850
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1886
100 Узбекских сум 0.0182
1 Польский злотый 0.4305
1 Сингапурский доллар 1.2237
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3321
1 Турецкая лира 0.2917
1 Тайваньский доллар 0.0541
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0677
100 Японских йен 1.6061
1 Новозеландский доллар 1.0772
Золото (1 унция) 2610.2310
Серебро (1 унция) 30.8768
Платина (1 унция) 1478.0650
Палладий (1 унция) 2517.0285
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