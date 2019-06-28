​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%- до 1,9318маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9318
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1916
|1 Аргентинское песо
|0.0398
|1 Белорусский рубль
|0.8325
|1 Бразильский реал
|0.4450
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1199
|100 Вон Республики Корея
|0.1470
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2500
|1 Китайский юань
|0.2473
|1 Датская крона
|0.2588
|1 Грузинский лари
|0.5935
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1542
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1832
|1 Швейцарский франк
|1.7330
|1 Израильский шекель
|0.4757
|1 Канадский доллар
|1.2980
|1 Кувейтский динар
|5.6039
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4105
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.1018
|1 Норвежская крона
|0.1996
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4544
|1 Сингапурский доллар
|1.2559
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3632
|1 Турецкая лира
|0.2942
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5793
|1 Новозеландский доллар
|1.1389
|Золото (1 унция)
|2412.7845
|Серебро (1 унция)
|26.0143
|Платина (1 унция)
|1386.6220
|Палладий (1 унция)
|2655.2045
Aqşin RafiqoğluАвтор новости