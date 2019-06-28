​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%- до 1,9318маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9318 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1916 1 Аргентинское песо 0.0398 1 Белорусский рубль 0.8325 1 Бразильский реал 0.4450 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1199 100 Вон Республики Корея 0.1470 1 Чешская крона 0.0759 100 Чилийских песо 0.2500 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2588 1 Грузинский лари 0.5935 1 Гонконгский доллар 0.2177 1 Индийская рупия 0.0246 1 Британский фунт стерлингов 2.1542 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1832 1 Швейцарский франк 1.7330 1 Израильский шекель 0.4757 1 Канадский доллар 1.2980 1 Кувейтский динар 5.6039 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4105 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.1018 1 Норвежская крона 0.1996 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4544 1 Сингапурский доллар 1.2559 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3632 1 Турецкая лира 0.2942 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0650 100 Японских йен 1.5793 1 Новозеландский доллар 1.1389 Золото (1 унция) 2412.7845 Серебро (1 унция) 26.0143 Платина (1 унция) 1386.6220 Палладий (1 унция) 2655.2045