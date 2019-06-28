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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09%- до 1,9318маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9318
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1916
1 Аргентинское песо 0.0398
1 Белорусский рубль 0.8325
1 Бразильский реал 0.4450
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1199
100 Вон Республики Корея 0.1470
1 Чешская крона 0.0759
100 Чилийских песо 0.2500
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2588
1 Грузинский лари 0.5935
1 Гонконгский доллар 0.2177
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.1542
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1832
1 Швейцарский франк 1.7330
1 Израильский шекель 0.4757
1 Канадский доллар 1.2980
1 Кувейтский динар 5.6039
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4105
1 Мексиканское песо 0.0886
1 Молдавский лей 0.0938
1 Египетский фунт 0.1018
1 Норвежская крона 0.1996
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4544
1 Сингапурский доллар 1.2559
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3632
1 Турецкая лира 0.2942
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.5793
1 Новозеландский доллар 1.1389
Золото (1 унция) 2412.7845
Серебро (1 унция) 26.0143
Платина (1 унция) 1386.6220
Палладий (1 унция) 2655.2045
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