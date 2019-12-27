​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,8905 маната, курс рубля понизился на 0,36% - до 0,0274 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8905
|1 Российский рубль
|0.0274
|1 Австралийский доллар
|1.1819
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8096
|1 Бразильский реал
|0.4194
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1204
|100 Вон Республики Корея
|0.1465
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2279
|1 Китайский юань
|0.2429
|1 Датская крона
|0.2532
|1 Грузинский лари
|0.5947
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2106
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1810
|1 Швейцарский франк
|1.7346
|1 Израильский шекель
|0.4900
|1 Канадский доллар
|1.2970
|1 Кувейтский динар
|5.6024
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4116
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0984
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1915
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4437
|1 Сингапурский доллар
|1.2557
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3419
|1 Турецкая лира
|0.2862
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0722
|100 Японских йен
|1.5531
|1 Новозеландский доллар
|1.1353
|Золото (1 унция)
|2572.0235
|Серебро (1 унция)
|30.4209
|Платина (1 унция)
|1618.0430
|Палладий (1 унция)
|3246.7110
Kənan SadıqovАвтор новости