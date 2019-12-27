​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,8905 маната, курс рубля понизился на 0,36% - до 0,0274 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8905 1 Российский рубль 0.0274 1 Австралийский доллар 1.1819 1 Аргентинское песо 0.0284 1 Белорусский рубль 0.8096 1 Бразильский реал 0.4194 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1204 100 Вон Республики Корея 0.1465 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2279 1 Китайский юань 0.2429 1 Датская крона 0.2532 1 Грузинский лари 0.5947 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0238 1 Британский фунт стерлингов 2.2106 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1810 1 Швейцарский франк 1.7346 1 Израильский шекель 0.4900 1 Канадский доллар 1.2970 1 Кувейтский динар 5.6024 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4116 1 Мексиканское песо 0.0898 1 Молдавский лей 0.0984 1 Египетский фунт 0.1060 1 Норвежская крона 0.1915 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4437 1 Сингапурский доллар 1.2557 1 Саудовский риал 0.4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3419 1 Турецкая лира 0.2862 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0722 100 Японских йен 1.5531 1 Новозеландский доллар 1.1353 Золото (1 унция) 2572.0235 Серебро (1 унция) 30.4209 Платина (1 унция) 1618.0430 Палладий (1 унция) 3246.7110