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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.12.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28% - до 1,8905 маната, курс рубля понизился на 0,36% - до 0,0274 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8905
1 Российский рубль 0.0274
1 Австралийский доллар 1.1819
1 Аргентинское песо 0.0284
1 Белорусский рубль 0.8096
1 Бразильский реал 0.4194
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1204
100 Вон Республики Корея 0.1465
1 Чешская крона 0.0743
100 Чилийских песо 0.2279
1 Китайский юань 0.2429
1 Датская крона 0.2532
1 Грузинский лари 0.5947
1 Гонконгский доллар 0.2183
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2106
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1810
1 Швейцарский франк 1.7346
1 Израильский шекель 0.4900
1 Канадский доллар 1.2970
1 Кувейтский динар 5.6024
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4116
1 Мексиканское песо 0.0898
1 Молдавский лей 0.0984
1 Египетский фунт 0.1060
1 Норвежская крона 0.1915
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4437
1 Сингапурский доллар 1.2557
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3419
1 Турецкая лира 0.2862
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0722
100 Японских йен 1.5531
1 Новозеландский доллар 1.1353
Золото (1 унция) 2572.0235
Серебро (1 унция) 30.4209
Платина (1 унция) 1618.0430
Палладий (1 унция) 3246.7110
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