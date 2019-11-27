​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,01% - до 1,8720 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8720
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1518
|1 Аргентинское песо
|0.0284
|1 Белорусский рубль
|0.8193
|1 Бразильский реал
|0.4011
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1148
|100 Вон Республики Корея
|0.1445
|1 Чешская крона
|0.0734
|100 Чилийских песо
|0.2127
|1 Китайский юань
|0.2418
|1 Датская крона
|0.2506
|1 Грузинский лари
|0.5728
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1852
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1771
|1 Швейцарский франк
|1.7033
|1 Израильский шекель
|0.4906
|1 Канадский доллар
|1.2803
|1 Кувейтский динар
|5.5946
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4065
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0977
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1852
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4349
|1 Сингапурский доллар
|1.2446
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3341
|1 Турецкая лира
|0.2947
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0709
|100 Японских йен
|1.5577
|1 Новозеландский доллар
|1.0922
|Золото (1 унция)
|2480.7335
|Серебро (1 унция)
|28.9400
|Платина (1 унция)
|1536.9615
|Палладий (1 унция)
|3069.0610
Kənan SadıqovАвтор новости