Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,40% - до 1,8868 маната, курс рубля не изменился - 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8868
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.1490
|1 Аргентинское песо
|0.0307
|1 Белорусский рубль
|0.8260
|1 Бразильский реал
|0.4090
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1111
|100 Вон Республики Корея
|0.1402
|1 Чешская крона
|0.0732
|100 Чилийских песо
|0.2362
|1 Китайский юань
|0.2374
|1 Датская крона
|0.2530
|1 Грузинский лари
|0.5790
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0771
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1755
|1 Швейцарский франк
|1.7366
|1 Израильский шекель
|0.4828
|1 Канадский доллар
|1.2839
|1 Кувейтский динар
|5.5991
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4040
|1 Мексиканское песо
|0.0852
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1027
|1 Норвежская крона
|0.1884
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4325
|1 Сингапурский доллар
|1.2234
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3330
|1 Турецкая лира
|0.2919
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0678
|100 Японских йен
|1.6077
|1 Новозеландский доллар
|1.0825
|Золото (1 унция)
|2597.4300
|Серебро (1 унция)
|30.0452
|Платина (1 унция)
|1457.7330
|Палладий (1 унция)
|2511.7840
Vüsal NəbiyevАвтор новости