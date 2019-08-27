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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,40% - до 1,8868 маната, курс рубля не изменился - 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8868
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.1490
1 Аргентинское песо 0.0307
1 Белорусский рубль 0.8260
1 Бразильский реал 0.4090
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1111
100 Вон Республики Корея 0.1402
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2362
1 Китайский юань 0.2374
1 Датская крона 0.2530
1 Грузинский лари 0.5790
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0771
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1755
1 Швейцарский франк 1.7366
1 Израильский шекель 0.4828
1 Канадский доллар 1.2839
1 Кувейтский динар 5.5991
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4040
1 Мексиканское песо 0.0852
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1027
1 Норвежская крона 0.1884
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4325
1 Сингапурский доллар 1.2234
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3330
1 Турецкая лира 0.2919
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0678
100 Японских йен 1.6077
1 Новозеландский доллар 1.0825
Золото (1 унция) 2597.4300
Серебро (1 унция) 30.0452
Платина (1 унция) 1457.7330
Палладий (1 унция) 2511.7840
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