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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,49% - до 1,9300 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9300
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1890
1 Аргентинское песо 0.0398
1 Белорусский рубль 0.8332
1 Бразильский реал 0.4421
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1194
100 Вон Республики Корея 0.1469
1 Чешская крона 0.0759
100 Чилийских песо 0.2501
1 Китайский юань 0.2472
1 Датская крона 0.2582
1 Грузинский лари 0.5945
1 Гонконгский доллар 0.2176
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1564
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1834
1 Швейцарский франк 1.7334
1 Израильский шекель 0.4732
1 Канадский доллар 1.2945
1 Кувейтский динар 5.5984
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4096
1 Мексиканское песо 0.0888
1 Молдавский лей 0.0937
1 Египетский фунт 0.1018
1 Норвежская крона 0.1999
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4531
1 Сингапурский доллар 1.2545
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3624
1 Турецкая лира 0.2943
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0650
100 Японских йен 1.5731
1 Новозеландский доллар 1.1359
Золото (1 унция) 2391.0840
Серебро (1 унция) 25.9233
Платина (1 унция) 1382.4315
Палладий (1 унция) 2599.0025
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