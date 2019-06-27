Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,49% - до 1,9300 маната, курс рубля - на 1,1% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9300
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1890
|1 Аргентинское песо
|0.0398
|1 Белорусский рубль
|0.8332
|1 Бразильский реал
|0.4421
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1194
|100 Вон Республики Корея
|0.1469
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2501
|1 Китайский юань
|0.2472
|1 Датская крона
|0.2582
|1 Грузинский лари
|0.5945
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1564
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1834
|1 Швейцарский франк
|1.7334
|1 Израильский шекель
|0.4732
|1 Канадский доллар
|1.2945
|1 Кувейтский динар
|5.5984
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4096
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0937
|1 Египетский фунт
|0.1018
|1 Норвежская крона
|0.1999
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4531
|1 Сингапурский доллар
|1.2545
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3624
|1 Турецкая лира
|0.2943
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5731
|1 Новозеландский доллар
|1.1359
|Золото (1 унция)
|2391.0840
|Серебро (1 унция)
|25.9233
|Платина (1 унция)
|1382.4315
|Палладий (1 унция)
|2599.0025
Aqşin RafiqoğluАвтор новости