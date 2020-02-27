​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8550 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8550
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.1140
|1 Аргентинское песо
|0.0274
|1 Белорусский рубль
|0.7612
|1 Бразильский реал
|0.3821
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1110
|100 Вон Республики Корея
|0.1396
|1 Чешская крона
|0.0731
|100 Чилийских песо
|0.2098
|1 Китайский юань
|0.2422
|1 Датская крона
|0.2483
|1 Грузинский лари
|0.6087
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1982
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1749
|1 Швейцарский франк
|1.7462
|1 Израильский шекель
|0.4953
|1 Канадский доллар
|1.2740
|1 Кувейтский динар
|5.5518
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4029
|1 Мексиканское песо
|0.0875
|1 Молдавский лей
|0.0954
|1 Египетский фунт
|0.1090
|1 Норвежская крона
|0.1808
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4297
|1 Сингапурский доллар
|1.2164
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3241
|1 Турецкая лира
|0.2759
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1756
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0692
|100 Японских йен
|1.5450
|1 Новозеландский доллар
|1.0701
|Золото (1 унция)
|2808.3660
|Серебро (1 унция)
|30.7359
|Платина (1 унция)
|1568.5135
|Палладий (1 унция)
|4841.3875