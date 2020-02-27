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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2020)
© Freepik.com

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8550 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8550
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.1140
1 Аргентинское песо 0.0274
1 Белорусский рубль 0.7612
1 Бразильский реал 0.3821
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1110
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0731
100 Чилийских песо 0.2098
1 Китайский юань 0.2422
1 Датская крона 0.2483
1 Грузинский лари 0.6087
1 Гонконгский доллар 0.2180
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1982
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1749
1 Швейцарский франк 1.7462
1 Израильский шекель 0.4953
1 Канадский доллар 1.2740
1 Кувейтский динар 5.5518
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4029
1 Мексиканское песо 0.0875
1 Молдавский лей 0.0954
1 Египетский фунт 0.1090
1 Норвежская крона 0.1808
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4297
1 Сингапурский доллар 1.2164
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3241
1 Турецкая лира 0.2759
1 Тайваньский доллар 0.0560
1 Таджикский сомони 0.1756
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0692
100 Японских йен 1.5450
1 Новозеландский доллар 1.0701
Золото (1 унция) 2808.3660
Серебро (1 унция) 30.7359
Платина (1 унция) 1568.5135
Палладий (1 унция) 4841.3875
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