​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% - до 1,8550 маната, курс рубля упал на 0,38% - до 0,0259 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8550 1 Российский рубль 0.0259 1 Австралийский доллар 1.1140 1 Аргентинское песо 0.0274 1 Белорусский рубль 0.7612 1 Бразильский реал 0.3821 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1110 100 Вон Республики Корея 0.1396 1 Чешская крона 0.0731 100 Чилийских песо 0.2098 1 Китайский юань 0.2422 1 Датская крона 0.2483 1 Грузинский лари 0.6087 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0237 1 Британский фунт стерлингов 2.1982 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1749 1 Швейцарский франк 1.7462 1 Израильский шекель 0.4953 1 Канадский доллар 1.2740 1 Кувейтский динар 5.5518 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4029 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0954 1 Египетский фунт 0.1090 1 Норвежская крона 0.1808 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4297 1 Сингапурский доллар 1.2164 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3241 1 Турецкая лира 0.2759 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1756 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0692 100 Японских йен 1.5450 1 Новозеландский доллар 1.0701 Золото (1 унция) 2808.3660 Серебро (1 унция) 30.7359 Платина (1 унция) 1568.5135 Палладий (1 унция) 4841.3875