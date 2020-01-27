Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% - до 1,8748 маната, курс рубля – на 0,73% - до 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8748
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.1571
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8056
|1 Бразильский реал
|0.4065
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1177
|100 Вон Республики Корея
|0.1445
|1 Чешская крона
|0.0745
|100 Чилийских песо
|0.2186
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2509
|1 Грузинский лари
|0.5889
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2200
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1775
|1 Швейцарский франк
|1.7509
|1 Израильский шекель
|0.4918
|1 Канадский доллар
|1.2917
|1 Кувейтский динар
|5.5970
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4188
|1 Мексиканское песо
|0.0901
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1078
|1 Норвежская крона
|0.1876
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4403
|1 Сингапурский доллар
|1.2557
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3410
|1 Турецкая лира
|0.2858
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5581
|1 Новозеландский доллар
|1.1182
|Золото (1 унция)
|2684.6485
|Серебро (1 унция)
|30.9227
|Платина (1 унция)
|1691.4745
|Палладий (1 унция)
|4049.6125