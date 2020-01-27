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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,18% - до 1,8748 маната, курс рубля – на 0,73% - до 0,0273 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8748
1 Российский рубль 0.0273
1 Австралийский доллар 1.1571
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8056
1 Бразильский реал 0.4065
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1177
100 Вон Республики Корея 0.1445
1 Чешская крона 0.0745
100 Чилийских песо 0.2186
1 Китайский юань 0.2460
1 Датская крона 0.2509
1 Грузинский лари 0.5889
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0238
1 Британский фунт стерлингов 2.2200
100 Индонезийских рупий 0.0125
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1775
1 Швейцарский франк 1.7509
1 Израильский шекель 0.4918
1 Канадский доллар 1.2917
1 Кувейтский динар 5.5970
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4188
1 Мексиканское песо 0.0901
1 Молдавский лей 0.0961
1 Египетский фунт 0.1078
1 Норвежская крона 0.1876
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4403
1 Сингапурский доллар 1.2557
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3410
1 Турецкая лира 0.2858
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0693
100 Японских йен 1.5581
1 Новозеландский доллар 1.1182
Золото (1 унция) 2684.6485
Серебро (1 унция) 30.9227
Платина (1 унция) 1691.4745
Палладий (1 унция) 4049.6125
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