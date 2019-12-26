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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8852 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8852
1 Российский рубль 0.0275
1 Австралийский доллар 1.1777
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8119
1 Бразильский реал 0.4174
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1201
100 Вон Республики Корея 0.1464
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2262
1 Китайский юань 0.2431
1 Датская крона 0.2523
1 Грузинский лари 0.5955
1 Гонконгский доллар 0.2183
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2076
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1808
1 Швейцарский франк 1.7328
1 Израильский шекель 0.4892
1 Канадский доллар 1.2924
1 Кувейтский динар 5.6019
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4111
1 Мексиканское песо 0.0897
1 Молдавский лей 0.0982
1 Египетский фунт 0.1060
1 Норвежская крона 0.1909
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4426
1 Сингапурский доллар 1.2548
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3407
1 Турецкая лира 0.2862
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0732
100 Японских йен 1.5517
1 Новозеландский доллар 1.1302
Золото (1 унция) 2555.1085
Серебро (1 унция) 30.5197
Платина (1 унция) 1614.8640
Палладий (1 унция) 3216.9100
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