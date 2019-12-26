​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8852 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8852
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.1777
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8119
|1 Бразильский реал
|0.4174
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1201
|100 Вон Республики Корея
|0.1464
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2262
|1 Китайский юань
|0.2431
|1 Датская крона
|0.2523
|1 Грузинский лари
|0.5955
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2076
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1808
|1 Швейцарский франк
|1.7328
|1 Израильский шекель
|0.4892
|1 Канадский доллар
|1.2924
|1 Кувейтский динар
|5.6019
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4111
|1 Мексиканское песо
|0.0897
|1 Молдавский лей
|0.0982
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1909
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4426
|1 Сингапурский доллар
|1.2548
|1 Саудовский риал
|0.4530
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3407
|1 Турецкая лира
|0.2862
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0732
|100 Японских йен
|1.5517
|1 Новозеландский доллар
|1.1302
|Золото (1 унция)
|2555.1085
|Серебро (1 унция)
|30.5197
|Платина (1 унция)
|1614.8640
|Палладий (1 унция)
|3216.9100
Kənan SadıqovАвтор новости