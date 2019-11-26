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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8723 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8723
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1529
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8236
1 Бразильский реал 0.4022
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1152
100 Вон Республики Корея 0.1445
1 Чешская крона 0.0734
100 Чилийских песо 0.2137
1 Китайский юань 0.2418
1 Датская крона 0.2506
1 Грузинский лари 0.5709
1 Гонконгский доллар 0.2172
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.1921
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1765
1 Швейцарский франк 1.7059
1 Израильский шекель 0.4902
1 Канадский доллар 1.2773
1 Кувейтский динар 5.5933
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0234
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4067
1 Мексиканское песо 0.0874
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.1053
1 Норвежская крона 0.1852
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4357
1 Сингапурский доллар 1.24651
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3343
1 Турецкая лира 0.2960
1 Тайваньский доллар 0.0557
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0711
100 Японских йен 1.5598
1 Новозеландский доллар 1.0917
Золото (1 унция) 2473.8740
Серебро (1 унция) 28.6930
Платина (1 унция) 1530.8500
Палладий (1 унция) 3073.2940
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