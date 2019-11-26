​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,07% - до 1,8723 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8723
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1529
|1 Аргентинское песо
|0.0285
|1 Белорусский рубль
|0.8236
|1 Бразильский реал
|0.4022
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1152
|100 Вон Республики Корея
|0.1445
|1 Чешская крона
|0.0734
|100 Чилийских песо
|0.2137
|1 Китайский юань
|0.2418
|1 Датская крона
|0.2506
|1 Грузинский лари
|0.5709
|1 Гонконгский доллар
|0.2172
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1921
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1765
|1 Швейцарский франк
|1.7059
|1 Израильский шекель
|0.4902
|1 Канадский доллар
|1.2773
|1 Кувейтский динар
|5.5933
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4067
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.1053
|1 Норвежская крона
|0.1852
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4357
|1 Сингапурский доллар
|1.24651
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3343
|1 Турецкая лира
|0.2960
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0711
|100 Японских йен
|1.5598
|1 Новозеландский доллар
|1.0917
|Золото (1 унция)
|2473.8740
|Серебро (1 унция)
|28.6930
|Платина (1 унция)
|1530.8500
|Палладий (1 унция)
|3073.2940
Kənan SadıqovАвтор новости