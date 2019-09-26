​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% - до 1,8635 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8635 1 Российский рубль 0.0265 1 Австралийский доллар 1.1496 1 Аргентинское песо 0.0298 1 Белорусский рубль 0.8187 1 Бразильский реал 0.4098 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1135 100 Вон Республики Корея 0.1418 1 Чешская крона 0.0724 100 Чилийских песо 0.2336 1 Китайский юань 0.2386 1 Датская крона 0.2496 1 Грузинский лари 0.5716 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1032 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1745 1 Швейцарский франк 1.7155 1 Израильский шекель 0.4848 1 Канадский доллар 1.2834 1 Кувейтский динар 5.5909 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1120 1 Малазийский ринггит 0.4053 1 Мексиканское песо 0.0869 1 Молдавский лей 0.0956 1 Египетский фунт 0.1041 1 Норвежская крона 0.1880 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4253 1 Сингапурский доллар 1.2326 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3257 1 Турецкая лира 0.2997 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0706 100 Японских йен 1.5788 1 Новозеландский доллар 1.0723 Золото (1 унция) 2567.2040 Серебро (1 унция) 30.6344 Платина (1 унция) 1585.8705 Палладий (1 унция) 2802.8750