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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% - до 1,8635 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0265 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8635
1 Российский рубль 0.0265
1 Австралийский доллар 1.1496
1 Аргентинское песо 0.0298
1 Белорусский рубль 0.8187
1 Бразильский реал 0.4098
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1135
100 Вон Республики Корея 0.1418
1 Чешская крона 0.0724
100 Чилийских песо 0.2336
1 Китайский юань 0.2386
1 Датская крона 0.2496
1 Грузинский лари 0.5716
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1032
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1745
1 Швейцарский франк 1.7155
1 Израильский шекель 0.4848
1 Канадский доллар 1.2834
1 Кувейтский динар 5.5909
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.4053
1 Мексиканское песо 0.0869
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1041
1 Норвежская крона 0.1880
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4253
1 Сингапурский доллар 1.2326
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3257
1 Турецкая лира 0.2997
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0706
100 Японских йен 1.5788
1 Новозеландский доллар 1.0723
Золото (1 унция) 2567.2040
Серебро (1 унция) 30.6344
Платина (1 унция) 1585.8705
Палладий (1 унция) 2802.8750
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