​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,31% - до 1,8635 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0265 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8635
|1 Российский рубль
|0.0265
|1 Австралийский доллар
|1.1496
|1 Аргентинское песо
|0.0298
|1 Белорусский рубль
|0.8187
|1 Бразильский реал
|0.4098
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1135
|100 Вон Республики Корея
|0.1418
|1 Чешская крона
|0.0724
|100 Чилийских песо
|0.2336
|1 Китайский юань
|0.2386
|1 Датская крона
|0.2496
|1 Грузинский лари
|0.5716
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1032
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1745
|1 Швейцарский франк
|1.7155
|1 Израильский шекель
|0.4848
|1 Канадский доллар
|1.2834
|1 Кувейтский динар
|5.5909
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4053
|1 Мексиканское песо
|0.0869
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1041
|1 Норвежская крона
|0.1880
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4253
|1 Сингапурский доллар
|1.2326
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3257
|1 Турецкая лира
|0.2997
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0706
|100 Японских йен
|1.5788
|1 Новозеландский доллар
|1.0723
|Золото (1 унция)
|2567.2040
|Серебро (1 унция)
|30.6344
|Платина (1 унция)
|1585.8705
|Палладий (1 унция)
|2802.8750
Tural İbadlıАвтор новости