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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,67% - до 1,8943 маната, курс рубля уменьшился на 0,77%, составив 0,0257 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8943
1 Российский рубль 0.0257
1 Австралийский доллар 1.1442
1 Аргентинское песо 0.0308
1 Белорусский рубль 0.8290
1 Бразильский реал 0.4123
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1108
100 Вон Республики Корея 0.1396
1 Чешская крона 0.0732
100 Чилийских песо 0.2366
1 Китайский юань 0.2380
1 Датская крона 0.2540
1 Грузинский лари 0.5802
1 Гонконгский доллар 0.2167
1 Индийская рупия 0.0236
1 Британский фунт стерлингов 2.0853
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1765
1 Швейцарский франк 1.7430
1 Израильский шекель 0.4828
1 Канадский доллар 1.2781
1 Кувейтский динар 5.5974
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4041
1 Мексиканское песо 0.0850
1 Молдавский лей 0.0947
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1890
100 Узбекских сум 0.0182
1 Польский злотый 0.4324
1 Сингапурский доллар 1.2239
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3291
1 Турецкая лира 0.2929
1 Тайваньский доллар 0.0540
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0678
100 Японских йен 1.6147
1 Новозеландский доллар 1.0840
Золото (1 унция) 2622.3435
Серебро (1 унция) 30.0122
Платина (1 унция) 1464.8475
Палладий (1 унция) 2501.6605
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