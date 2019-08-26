​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,67% - до 1,8943 маната, курс рубля уменьшился на 0,77%, составив 0,0257 маната.