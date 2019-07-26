​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12% - до 1,8951 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8951
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1806
|1 Аргентинское песо
|0.0392
|1 Белорусский рубль
|0.8384
|1 Бразильский реал
|0.4498
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1206
|100 Вон Республики Корея
|0.1436
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2442
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2538
|1 Грузинский лари
|0.5836
|1 Гонконгский доллар
|0.2175
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1161
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1799
|1 Швейцарский франк
|1.7155
|1 Израильский шекель
|0.4818
|1 Канадский доллар
|1.2915
|1 Кувейтский динар
|5.5839
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4126
|1 Мексиканское песо
|0.0893
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.1026
|1 Норвежская крона
|0.1959
|100 Узбекских сум
|0.0197
|1 Польский злотый
|0.4451
|1 Сингапурский доллар
|1.2425
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3439
|1 Турецкая лира
|0.2981
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0670
|100 Японских йен
|1.5650
|1 Новозеландский доллар
|1.1314
|Золото (1 унция)
|2406.9025
|Серебро (1 унция)
|27.8749
|Платина (1 унция)
|1472.1575
|Палладий (1 унция)
|2598.5350
Tural İbadlıАвтор новости