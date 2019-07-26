 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.07.2019)
© Report

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12% - до 1,8951 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8951
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1806
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.8384
1 Бразильский реал 0.4498
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1206
100 Вон Республики Корея 0.1436
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2442
1 Китайский юань 0.2471
1 Датская крона 0.2538
1 Грузинский лари 0.5836
1 Гонконгский доллар 0.2175
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.1161
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1799
1 Швейцарский франк 1.7155
1 Израильский шекель 0.4818
1 Канадский доллар 1.2915
1 Кувейтский динар 5.5839
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4126
1 Мексиканское песо 0.0893
1 Молдавский лей 0.0965
1 Египетский фунт 0.1026
1 Норвежская крона 0.1959
100 Узбекских сум 0.0197
1 Польский злотый 0.4451
1 Сингапурский доллар 1.2425
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3439
1 Турецкая лира 0.2981
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0670
100 Японских йен 1.5650
1 Новозеландский доллар 1.1314
Золото (1 унция) 2406.9025
Серебро (1 унция) 27.8749
Платина (1 унция) 1472.1575
Палладий (1 унция) 2598.5350
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!