​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,02% - до 1,8846 маната, курс рубля вырос на 0,73% - до 0,0275 маната.