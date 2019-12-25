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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,02% - до 1,8846 маната, курс рубля вырос на 0,73% - до 0,0275 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8846
1 Российский рубль 0.0275
1 Австралийский доллар 1.1766
1 Аргентинское песо 0.0285
1 Белорусский рубль 0.8119
1 Бразильский реал 0.4163
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1200
100 Вон Республики Корея 0.1463
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2262
1 Китайский юань 0.2429
1 Датская крона 0.2522
1 Грузинский лари 0.5972
1 Гонконгский доллар 0.2182
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2024
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1806
1 Швейцарский франк 1.7334
1 Израильский шекель 0.4891
1 Канадский доллар 1.2915
1 Кувейтский динар 5.6012
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4110
1 Мексиканское песо 0.0896
1 Молдавский лей 0.0982
1 Египетский фунт 0.1059
1 Норвежская крона 0.1906
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4422
1 Сингапурский доллар 1.2547
1 Саудовский риал 0.4530
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3398
1 Турецкая лира 0.2858
1 Тайваньский доллар 0.0565
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0732
100 Японских йен 1.5541
1 Новозеландский доллар 1.1278
Золото (1 унция) 2548.9970
Серебро (1 унция) 30.2031
Платина (1 унция) 1604.0435
Палладий (1 унция) 3206.5995
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