Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,15% - до 1,8692 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0266 маната.