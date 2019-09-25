Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,15% - до 1,8692 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8692
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1534
|1 Аргентинское песо
|0.0299
|1 Белорусский рубль
|0.8258
|1 Бразильский реал
|0.4082
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1142
|100 Вон Республики Корея
|0.1417
|1 Чешская крона
|0.0722
|100 Чилийских песо
|0.2348
|1 Китайский юань
|0.2388
|1 Датская крона
|0.2504
|1 Грузинский лари
|0.5720
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1190
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1754
|1 Швейцарский франк
|1.7220
|1 Израильский шекель
|0.4858
|1 Канадский доллар
|1.2821
|1 Кувейтский динар
|5.5941
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4060
|1 Мексиканское песо
|0.0873
|1 Молдавский лей
|0.0956
|1 Египетский фунт
|0.1043
|1 Норвежская крона
|0.1883
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4268
|1 Сингапурский доллар
|1.2344
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3258
|1 Турецкая лира
|0.2984
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0702
|100 Японских йен
|1.5835
|1 Новозеландский доллар
|1.0751
|Золото (1 унция)
|2599.6485
|Серебро (1 унция)
|31.4670
|Платина (1 унция)
|1619.0035
|Палладий (1 унция)
|2840.5555
Tural İbadlıАвтор новости