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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,15% - до 1,8692 маната, курс рубля не изменился, составив 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8692
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1534
1 Аргентинское песо 0.0299
1 Белорусский рубль 0.8258
1 Бразильский реал 0.4082
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1142
100 Вон Республики Корея 0.1417
1 Чешская крона 0.0722
100 Чилийских песо 0.2348
1 Китайский юань 0.2388
1 Датская крона 0.2504
1 Грузинский лари 0.5720
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.1190
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1754
1 Швейцарский франк 1.7220
1 Израильский шекель 0.4858
1 Канадский доллар 1.2821
1 Кувейтский динар 5.5941
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4060
1 Мексиканское песо 0.0873
1 Молдавский лей 0.0956
1 Египетский фунт 0.1043
1 Норвежская крона 0.1883
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4268
1 Сингапурский доллар 1.2344
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3258
1 Турецкая лира 0.2984
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0702
100 Японских йен 1.5835
1 Новозеландский доллар 1.0751
Золото (1 унция) 2599.6485
Серебро (1 унция) 31.4670
Платина (1 унция) 1619.0035
Палладий (1 унция) 2840.5555
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