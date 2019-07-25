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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,24% - до 1,8929 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8929
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1848
1 Аргентинское песо 0.0396
1 Белорусский рубль 0.8396
1 Бразильский реал 0.4505
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1224
100 Вон Республики Корея 0.1441
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2463
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2535
1 Грузинский лари 0.5837
1 Гонконгский доллар 0.2175
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.1207
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1802
1 Швейцарский франк 1.7256
1 Израильский шекель 0.4823
1 Канадский доллар 1.2940
1 Кувейтский динар 5.5863
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4128
1 Мексиканское песо 0.0891
1 Молдавский лей 0.0968
1 Египетский фунт 0.1024
1 Норвежская крона 0.1965
100 Узбекских сум 0.0198
1 Польский злотый 0.4452
1 Сингапурский доллар 1.2457
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3452
1 Турецкая лира 0.2977
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0669
100 Японских йен 1.5722
1 Новозеландский доллар 1.1384
Золото (1 унция) 2418.0800
Серебро (1 унция) 28.0593
Платина (1 унция) 1494.2235
Палладий (1 унция) 2620.9410
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