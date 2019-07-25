​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,24% - до 1,8929 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8929 1 Российский рубль 0.0269 1 Австралийский доллар 1.1848 1 Аргентинское песо 0.0396 1 Белорусский рубль 0.8396 1 Бразильский реал 0.4505 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1224 100 Вон Республики Корея 0.1441 1 Чешская крона 0.0742 100 Чилийских песо 0.2463 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2535 1 Грузинский лари 0.5837 1 Гонконгский доллар 0.2175 1 Индийская рупия 0.0246 1 Британский фунт стерлингов 2.1207 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1802 1 Швейцарский франк 1.7256 1 Израильский шекель 0.4823 1 Канадский доллар 1.2940 1 Кувейтский динар 5.5863 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4128 1 Мексиканское песо 0.0891 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.1024 1 Норвежская крона 0.1965 100 Узбекских сум 0.0198 1 Польский злотый 0.4452 1 Сингапурский доллар 1.2457 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3452 1 Турецкая лира 0.2977 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0669 100 Японских йен 1.5722 1 Новозеландский доллар 1.1384 Золото (1 унция) 2418.0800 Серебро (1 унция) 28.0593 Платина (1 унция) 1494.2235 Палладий (1 унция) 2620.9410