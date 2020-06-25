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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9125 маната, курс рубля на 1,2% - до 0,0244 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9125
1 Российский рубль 0.0244
1 Австралийский доллар 1.1671
1 Аргентинское песо 0.0243
1 Белорусский рубль 0.7165
1 Бразильский реал 0.3180
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0975
100 Вон Республики Корея 0.1409
1 Чешская крона 0.0715
100 Чилийских песо 0.2075
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2566
1 Грузинский лари 0.5563
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1107
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1813
1 Швейцарский франк 1.7917
1 Израильский шекель 0.4933
1 Канадский доллар 1.2461
1 Кувейтский динар 5.5242
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0226
100 Ливанских фунтов 0.1118
1 Малазийский ринггит 0.3972
1 Мексиканское песо 0.0744
1 Молдавский лей 0.0983
1 Египетский фунт 0.1052
1 Норвежская крона 0.1753
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4289
1 Сингапурский доллар 1.2210
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3452
1 Турецкая лира 0.2480
1 Тайваньский доллар 0.0576
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0638
100 Японских йен 1.5866
1 Новозеландский доллар 1.0911
Золото (1 унция) 2995.9355
Серебро (1 унция) 29.8624
Платина (1 унция) 1372.3335
Палладий (1 унция) 3211.4105
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