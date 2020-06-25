​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9125 маната, курс рубля на 1,2% - до 0,0244 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9125
|1 Российский рубль
|0.0244
|1 Австралийский доллар
|1.1671
|1 Аргентинское песо
|0.0243
|1 Белорусский рубль
|0.7165
|1 Бразильский реал
|0.3180
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0975
|100 Вон Республики Корея
|0.1409
|1 Чешская крона
|0.0715
|100 Чилийских песо
|0.2075
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2566
|1 Грузинский лари
|0.5563
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1107
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1813
|1 Швейцарский франк
|1.7917
|1 Израильский шекель
|0.4933
|1 Канадский доллар
|1.2461
|1 Кувейтский динар
|5.5242
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1118
|1 Малазийский ринггит
|0.3972
|1 Мексиканское песо
|0.0744
|1 Молдавский лей
|0.0983
|1 Египетский фунт
|0.1052
|1 Норвежская крона
|0.1753
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4289
|1 Сингапурский доллар
|1.2210
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3452
|1 Турецкая лира
|0.2480
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5866
|1 Новозеландский доллар
|1.0911
|Золото (1 унция)
|2995.9355
|Серебро (1 унция)
|29.8624
|Платина (1 унция)
|1372.3335
|Палладий (1 унция)
|3211.4105