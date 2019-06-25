​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,9396 маната, курс рубля понизился на 1,12% - до 0,0272 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9396 1 Российский рубль 0.0272 1 Австралийский доллар 1.1835 1 Аргентинское песо 0.0401 1 Белорусский рубль 0.8354 1 Бразильский реал 0.4444 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1184 100 Вон Республики Корея 0.1473 1 Чешская крона 0.0759 100 Чилийских песо 0.2497 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2598 1 Грузинский лари 0.6061 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1676 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1832 1 Швейцарский франк 1.7530 1 Израильский шекель 0.4724 1 Канадский доллар 1.2893 1 Кувейтский динар 5.6058 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4102 1 Мексиканское песо 0.0885 1 Молдавский лей 0.0937 1 Египетский фунт 0.1018 1 Норвежская крона 0.2003 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4561 1 Сингапурский доллар 1.2570 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3654 1 Турецкая лира 0.2933 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5914 1 Новозеландский доллар 1.1304 Золото (1 унция) 2441.2850 Серебро (1 унция) 26.3207 Платина (1 унция) 1384.9305 Палладий (1 унция) 2599.4700