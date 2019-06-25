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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,9396 маната, курс рубля понизился на 1,12% - до 0,0272 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9396
1 Российский рубль 0.0272
1 Австралийский доллар 1.1835
1 Аргентинское песо 0.0401
1 Белорусский рубль 0.8354
1 Бразильский реал 0.4444
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1184
100 Вон Республики Корея 0.1473
1 Чешская крона 0.0759
100 Чилийских песо 0.2497
1 Китайский юань 0.2471
1 Датская крона 0.2598
1 Грузинский лари 0.6061
1 Гонконгский доллар 0.2178
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1676
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1832
1 Швейцарский франк 1.7530
1 Израильский шекель 0.4724
1 Канадский доллар 1.2893
1 Кувейтский динар 5.6058
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4102
1 Мексиканское песо 0.0885
1 Молдавский лей 0.0937
1 Египетский фунт 0.1018
1 Норвежская крона 0.2003
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4561
1 Сингапурский доллар 1.2570
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3654
1 Турецкая лира 0.2933
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0649
100 Японских йен 1.5914
1 Новозеландский доллар 1.1304
Золото (1 унция) 2441.2850
Серебро (1 унция) 26.3207
Платина (1 унция) 1384.9305
Палладий (1 унция) 2599.4700
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