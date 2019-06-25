​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.06.2019)

По даннымЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,35% - до 1,9396 маната, курс рубля понизился на 1,12% - до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9396
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.1835
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8354
|1 Бразильский реал
|0.4444
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1184
|100 Вон Республики Корея
|0.1473
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2497
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2598
|1 Грузинский лари
|0.6061
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1676
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1832
|1 Швейцарский франк
|1.7530
|1 Израильский шекель
|0.4724
|1 Канадский доллар
|1.2893
|1 Кувейтский динар
|5.6058
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4102
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.0937
|1 Египетский фунт
|0.1018
|1 Норвежская крона
|0.2003
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4561
|1 Сингапурский доллар
|1.2570
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3654
|1 Турецкая лира
|0.2933
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5914
|1 Новозеландский доллар
|1.1304
|Золото (1 унция)
|2441.2850
|Серебро (1 унция)
|26.3207
|Платина (1 унция)
|1384.9305
|Палладий (1 унция)
|2599.4700
Tural İbadlıАвтор новости