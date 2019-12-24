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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,8850 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8850
1 Российский рубль 0.0273
1 Австралийский доллар 1.1755
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8104
1 Бразильский реал 0.4168
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1194
100 Вон Республики Корея 0.1462
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2254
1 Китайский юань 0.2425
1 Датская крона 0.2523
1 Грузинский лари 0.5964
1 Гонконгский доллар 0.2183
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2004
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1802
1 Швейцарский франк 1.7303
1 Израильский шекель 0.4890
1 Канадский доллар 1.2923
1 Кувейтский динар 5.5978
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4105
1 Мексиканское песо 0.0896
1 Молдавский лей 0.0983
1 Египетский фунт 0.1060
1 Норвежская крона 0.1897
100 Узбекских сум 0.0179
1 Польский злотый 0.4411
1 Сингапурский доллар 1.2535
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3402
1 Турецкая лира 0.2858
1 Тайваньский доллар 0.0564
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0732
100 Японских йен 1.5541
1 Новозеландский доллар 1.1263
Золото (1 унция) 2531.2660
Серебро (1 унция) 29.8339
Платина (1 унция) 1587.7150
Палладий (1 унция) 3181.6265
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