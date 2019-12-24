Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,8850 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8850 1 Российский рубль 0.0273 1 Австралийский доллар 1.1755 1 Аргентинское песо 0.0283 1 Белорусский рубль 0.8104 1 Бразильский реал 0.4168 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1194 100 Вон Республики Корея 0.1462 1 Чешская крона 0.0739 100 Чилийских песо 0.2254 1 Китайский юань 0.2425 1 Датская крона 0.2523 1 Грузинский лари 0.5964 1 Гонконгский доллар 0.2183 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.2004 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1802 1 Швейцарский франк 1.7303 1 Израильский шекель 0.4890 1 Канадский доллар 1.2923 1 Кувейтский динар 5.5978 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0242 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4105 1 Мексиканское песо 0.0896 1 Молдавский лей 0.0983 1 Египетский фунт 0.1060 1 Норвежская крона 0.1897 100 Узбекских сум 0.0179 1 Польский злотый 0.4411 1 Сингапурский доллар 1.2535 1 Саудовский риал 0.4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3402 1 Турецкая лира 0.2858 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0732 100 Японских йен 1.5541 1 Новозеландский доллар 1.1263 Золото (1 унция) 2531.2660 Серебро (1 унция) 29.8339 Платина (1 унция) 1587.7150 Палладий (1 унция) 3181.6265