Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,24% - до 1,8850 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8850
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.1755
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8104
|1 Бразильский реал
|0.4168
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1194
|100 Вон Республики Корея
|0.1462
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2254
|1 Китайский юань
|0.2425
|1 Датская крона
|0.2523
|1 Грузинский лари
|0.5964
|1 Гонконгский доллар
|0.2183
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2004
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1802
|1 Швейцарский франк
|1.7303
|1 Израильский шекель
|0.4890
|1 Канадский доллар
|1.2923
|1 Кувейтский динар
|5.5978
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4105
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.0983
|1 Египетский фунт
|0.1060
|1 Норвежская крона
|0.1897
|100 Узбекских сум
|0.0179
|1 Польский злотый
|0.4411
|1 Сингапурский доллар
|1.2535
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3402
|1 Турецкая лира
|0.2858
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0732
|100 Японских йен
|1.5541
|1 Новозеландский доллар
|1.1263
|Золото (1 унция)
|2531.2660
|Серебро (1 унция)
|29.8339
|Платина (1 унция)
|1587.7150
|Палладий (1 унция)
|3181.6265
Tural İbadlıАвтор новости