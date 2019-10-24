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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2019)
© Report

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12% - до 1,8929 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8929
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1634
1 Аргентинское песо 0.0288
1 Белорусский рубль 0.8329
1 Бразильский реал 0.4212
1 Дирхам ОАЭ 0.4629
1 Южноафриканский рэнд 0.1163
100 Вон Республики Корея 0.1452
1 Чешская крона 0.0739
100 Чилийских песо 0.2341
1 Китайский юань 0.2405
1 Датская крона 0.2534
1 Грузинский лари 0.5751
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1957
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1763
1 Швейцарский франк 1.7162
1 Израильский шекель 0.4823
1 Канадский доллар 1.2996
1 Кувейтский динар 5.5990
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0240
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4063
1 Мексиканское песо 0.0889
1 Молдавский лей 0.0978
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1863
100 Узбекских сум 0.0180
1 Польский злотый 0.4430
1 Сингапурский доллар 1.2480
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3395
1 Турецкая лира 0.2952
1 Тайваньский доллар 0.0556
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0675
100 Японских йен 1.5654
1 Новозеландский доллар 1.0886
Золото (1 унция) 2537.7260
Серебро (1 унция) 29.8563
Платина (1 унция) 1569.7120
Палладий (1 унция) 2978.4935
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