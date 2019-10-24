​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12% - до 1,8929 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8929
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1634
|1 Аргентинское песо
|0.0288
|1 Белорусский рубль
|0.8329
|1 Бразильский реал
|0.4212
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1163
|100 Вон Республики Корея
|0.1452
|1 Чешская крона
|0.0739
|100 Чилийских песо
|0.2341
|1 Китайский юань
|0.2405
|1 Датская крона
|0.2534
|1 Грузинский лари
|0.5751
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1957
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1763
|1 Швейцарский франк
|1.7162
|1 Израильский шекель
|0.4823
|1 Канадский доллар
|1.2996
|1 Кувейтский динар
|5.5990
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0240
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4063
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0978
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1863
|100 Узбекских сум
|0.0180
|1 Польский злотый
|0.4430
|1 Сингапурский доллар
|1.2480
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3395
|1 Турецкая лира
|0.2952
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0675
|100 Японских йен
|1.5654
|1 Новозеландский доллар
|1.0886
|Золото (1 унция)
|2537.7260
|Серебро (1 унция)
|29.8563
|Платина (1 унция)
|1569.7120
|Палладий (1 унция)
|2978.4935
Aqşin RafiqoğluАвтор новости