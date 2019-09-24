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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,8684 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8684
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1520
1 Аргентинское песо 0.0299
1 Белорусский рубль 0.8275
1 Бразильский реал 0.4081
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1141
100 Вон Республики Корея 0.1424
1 Чешская крона 0.0722
100 Чилийских песо 0.2353
1 Китайский юань 0.2390
1 Датская крона 0.2502
1 Грузинский лари 0.5724
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1128
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1751
1 Швейцарский франк 1.7154
1 Израильский шекель 0.4840
1 Канадский доллар 1.2819
1 Кувейтский динар 5.5956
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4069
1 Мексиканское песо 0.0872
1 Молдавский лей 0.0962
1 Египетский фунт 0.1044
1 Норвежская крона 0.1879
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4256
1 Сингапурский доллар 1.2345
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3252
1 Турецкая лира 0.2975
1 Тайваньский доллар 0.0548
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0701
100 Японских йен 1.5797
1 Новозеландский доллар 1.0707
Золото (1 унция) 2584.4675
Серебро (1 унция) 31.5398
Платина (1 унция) 1620.2700
Палладий (1 унция) 2815.2595
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