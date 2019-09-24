Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,8684 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8684 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1520 1 Аргентинское песо 0.0299 1 Белорусский рубль 0.8275 1 Бразильский реал 0.4081 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1141 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0722 100 Чилийских песо 0.2353 1 Китайский юань 0.2390 1 Датская крона 0.2502 1 Грузинский лари 0.5724 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1128 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1751 1 Швейцарский франк 1.7154 1 Израильский шекель 0.4840 1 Канадский доллар 1.2819 1 Кувейтский динар 5.5956 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4069 1 Мексиканское песо 0.0872 1 Молдавский лей 0.0962 1 Египетский фунт 0.1044 1 Норвежская крона 0.1879 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4256 1 Сингапурский доллар 1.2345 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3252 1 Турецкая лира 0.2975 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0701 100 Японских йен 1.5797 1 Новозеландский доллар 1.0707 Золото (1 унция) 2584.4675 Серебро (1 унция) 31.5398 Платина (1 унция) 1620.2700 Палладий (1 унция) 2815.2595