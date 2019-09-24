Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,29% - до 1,8684 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0266 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8684
|1 Российский рубль
|0.0266
|1 Австралийский доллар
|1.1520
|1 Аргентинское песо
|0.0299
|1 Белорусский рубль
|0.8275
|1 Бразильский реал
|0.4081
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1141
|100 Вон Республики Корея
|0.1424
|1 Чешская крона
|0.0722
|100 Чилийских песо
|0.2353
|1 Китайский юань
|0.2390
|1 Датская крона
|0.2502
|1 Грузинский лари
|0.5724
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1128
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1751
|1 Швейцарский франк
|1.7154
|1 Израильский шекель
|0.4840
|1 Канадский доллар
|1.2819
|1 Кувейтский динар
|5.5956
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4069
|1 Мексиканское песо
|0.0872
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.1044
|1 Норвежская крона
|0.1879
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4256
|1 Сингапурский доллар
|1.2345
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3252
|1 Турецкая лира
|0.2975
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.1754
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0701
|100 Японских йен
|1.5797
|1 Новозеландский доллар
|1.0707
|Золото (1 унция)
|2584.4675
|Серебро (1 унция)
|31.5398
|Платина (1 унция)
|1620.2700
|Палладий (1 унция)
|2815.2595
Tural İbadlıАвтор новости