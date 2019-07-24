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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2019)
© Report/Elchin Murad

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,28% - до 1,89747 маната, курс рубля на 0,37% - до 0,0269 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8974
1 Российский рубль 0.0269
1 Австралийский доллар 1.1869
1 Аргентинское песо 0.0398
1 Белорусский рубль 0.8402
1 Бразильский реал 0.4504
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1219
100 Вон Республики Корея 0.1444
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2453
1 Китайский юань 0.2470
1 Датская крона 0.2538
1 Грузинский лари 0.5851
1 Гонконгский доллар 0.2176
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.1142
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1794
1 Швейцарский франк 1.7234
1 Израильский шекель 0.4800
1 Канадский доллар 1.2940
1 Кувейтский динар 5.5865
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0244
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4126
1 Мексиканское песо 0.0886
1 Молдавский лей 0.0971
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1957
100 Узбекских сум 0.0197
1 Польский злотый 0.4451
1 Сингапурский доллар 1.2457
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3458
1 Турецкая лира 0.2973
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0664
100 Японских йен 1.5717
1 Новозеландский доллар 1.1382
Золото (1 унция) 2414.3570
Серебро (1 унция) 27.9761
Платина (1 унция) 1459.9600
Палладий (1 унция) 2587.6295
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