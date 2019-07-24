​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.07.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,28% - до 1,89747 маната, курс рубля на 0,37% - до 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8974
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.1869
|1 Аргентинское песо
|0.0398
|1 Белорусский рубль
|0.8402
|1 Бразильский реал
|0.4504
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1219
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2453
|1 Китайский юань
|0.2470
|1 Датская крона
|0.2538
|1 Грузинский лари
|0.5851
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1142
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1794
|1 Швейцарский франк
|1.7234
|1 Израильский шекель
|0.4800
|1 Канадский доллар
|1.2940
|1 Кувейтский динар
|5.5865
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4126
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0971
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1957
|100 Узбекских сум
|0.0197
|1 Польский злотый
|0.4451
|1 Сингапурский доллар
|1.2457
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3458
|1 Турецкая лира
|0.2973
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0664
|100 Японских йен
|1.5717
|1 Новозеландский доллар
|1.1382
|Золото (1 унция)
|2414.3570
|Серебро (1 унция)
|27.9761
|Платина (1 унция)
|1459.9600
|Палладий (1 унция)
|2587.6295
Tural İbadlıАвтор новости