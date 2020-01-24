​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33% - до 1,8782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8782 1 Российский рубль 0.0275 1 Австралийский доллар 1.1639 1 Аргентинское песо 0.0283 1 Белорусский рубль 0.8058 1 Бразильский реал 0.4077 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1183 100 Вон Республики Корея 0.1456 1 Чешская крона 0.0746 100 Чилийских песо 0.2189 1 Китайский юань 0.2452 1 Датская крона 0.2513 1 Грузинский лари 0.5897 1 Гонконгский доллар 0.2187 1 Индийская рупия 0.0239 1 Британский фунт стерлингов 2.2307 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1783 1 Швейцарский франк 1.7527 1 Израильский шекель 0.4920 1 Канадский доллар 1.2950 1 Кувейтский динар 5.5960 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0243 100 Ливанских фунтов 0.1121 1 Малазийский ринггит 0.4184 1 Мексиканское песо 0.0906 1 Молдавский лей 0.0958 1 Египетский фунт 0.1078 1 Норвежская крона 0.1889 100 Узбекских сум 0.0178 1 Польский злотый 0.4424 1 Сингапурский доллар 1.2591 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3453 1 Турецкая лира 0.2865 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1753 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0700 100 Японских йен 1.5519 1 Новозеландский доллар 1.1246 Золото (1 унция) 2651.6600 Серебро (1 унция) 30.2379 Платина (1 унция) 1703.7910 Палладий (1 унция) 4139.3215