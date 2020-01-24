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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,33% - до 1,8782 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8782
1 Российский рубль 0.0275
1 Австралийский доллар 1.1639
1 Аргентинское песо 0.0283
1 Белорусский рубль 0.8058
1 Бразильский реал 0.4077
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1183
100 Вон Республики Корея 0.1456
1 Чешская крона 0.0746
100 Чилийских песо 0.2189
1 Китайский юань 0.2452
1 Датская крона 0.2513
1 Грузинский лари 0.5897
1 Гонконгский доллар 0.2187
1 Индийская рупия 0.0239
1 Британский фунт стерлингов 2.2307
100 Индонезийских рупий 0.0125
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1783
1 Швейцарский франк 1.7527
1 Израильский шекель 0.4920
1 Канадский доллар 1.2950
1 Кувейтский динар 5.5960
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0243
100 Ливанских фунтов 0.1121
1 Малазийский ринггит 0.4184
1 Мексиканское песо 0.0906
1 Молдавский лей 0.0958
1 Египетский фунт 0.1078
1 Норвежская крона 0.1889
100 Узбекских сум 0.0178
1 Польский злотый 0.4424
1 Сингапурский доллар 1.2591
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3453
1 Турецкая лира 0.2865
1 Тайваньский доллар 0.0566
1 Таджикский сомони 0.1753
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0700
100 Японских йен 1.5519
1 Новозеландский доллар 1.1246
Золото (1 унция) 2651.6600
Серебро (1 унция) 30.2379
Платина (1 унция) 1703.7910
Палладий (1 унция) 4139.3215
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