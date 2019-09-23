​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,32% - до 1,8739 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.8739 1 Российский рубль 0.0266 1 Австралийский доллар 1.1522 1 Аргентинское песо 0.0300 1 Белорусский рубль 0.8323 1 Бразильский реал 0.4099 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1140 100 Вон Республики Корея 0.1424 1 Чешская крона 0.0725 100 Чилийских песо 0.2369 1 Китайский юань 0.2390 1 Датская крона 0.2509 1 Грузинский лари 0.5724 1 Гонконгский доллар 0.2169 1 Индийская рупия 0.0240 1 Британский фунт стерлингов 2.1224 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1753 1 Швейцарский франк 1.7147 1 Израильский шекель 0.4831 1 Канадский доллар 1.2806 1 Кувейтский динар 5.5963 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1122 1 Малазийский ринггит 0.4082 1 Мексиканское песо 0.0875 1 Молдавский лей 0.0963 1 Египетский фунт 0.1042 1 Норвежская крона 0.1879 100 Узбекских сум 0.0181 1 Польский злотый 0.4286 1 Сингапурский доллар 1.2356 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3304 1 Турецкая лира 0.2962 1 Тайваньский доллар 0.0549 1 Таджикский сомони 0.1754 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0698 100 Японских йен 1.5782 1 Новозеландский доллар 1.0668 Золото (1 унция) 2576.1630 Серебро (1 унция) 31.0814 Платина (1 унция) 1624.4350 Палладий (1 унция) 2820.0110