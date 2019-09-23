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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,32% - до 1,8739 маната, курс рубля повысился на 0,38% - до 0,0266 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8739
1 Российский рубль 0.0266
1 Австралийский доллар 1.1522
1 Аргентинское песо 0.0300
1 Белорусский рубль 0.8323
1 Бразильский реал 0.4099
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1140
100 Вон Республики Корея 0.1424
1 Чешская крона 0.0725
100 Чилийских песо 0.2369
1 Китайский юань 0.2390
1 Датская крона 0.2509
1 Грузинский лари 0.5724
1 Гонконгский доллар 0.2169
1 Индийская рупия 0.0240
1 Британский фунт стерлингов 2.1224
100 Индонезийских рупий 0.0121
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1753
1 Швейцарский франк 1.7147
1 Израильский шекель 0.4831
1 Канадский доллар 1.2806
1 Кувейтский динар 5.5963
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0238
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.4082
1 Мексиканское песо 0.0875
1 Молдавский лей 0.0963
1 Египетский фунт 0.1042
1 Норвежская крона 0.1879
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4286
1 Сингапурский доллар 1.2356
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3304
1 Турецкая лира 0.2962
1 Тайваньский доллар 0.0549
1 Таджикский сомони 0.1754
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0698
100 Японских йен 1.5782
1 Новозеландский доллар 1.0668
Золото (1 унция) 2576.1630
Серебро (1 унция) 31.0814
Платина (1 унция) 1624.4350
Палладий (1 унция) 2820.0110
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