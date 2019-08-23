​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,13% - до 1,8816 маната, курс рубля повысился на 0,39%, составив 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8816
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.1481
|1 Аргентинское песо
|0.0308
|1 Белорусский рубль
|0.8304
|1 Бразильский реал
|0.4175
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1116
|100 Вон Республики Корея
|0.1402
|1 Чешская крона
|0.0730
|100 Чилийских песо
|0.2383
|1 Китайский юань
|0.2397
|1 Датская крона
|0.2524
|1 Грузинский лари
|0.5812
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0788
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1756
|1 Швейцарский франк
|1.7256
|1 Израильский шекель
|0.4833
|1 Канадский доллар
|1.2759
|1 Кувейтский динар
|5.5885
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4057
|1 Мексиканское песо
|0.0858
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1891
|100 Узбекских сум
|0.0181
|1 Польский злотый
|0.4318
|1 Сингапурский доллар
|1.2253
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3292
|1 Турецкая лира
|0.2946
|1 Тайваньский доллар
|0.0542
|1 Таджикский сомони
|0.1755
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0677
|100 Японских йен
|1.5948
|1 Новозеландский доллар
|1.0857
|Золото (1 унция)
|2541.4235
|Серебро (1 унция)
|28.8907
|Платина (1 унция)
|1460.0195
|Палладий (1 унция)
|2522.8000
Vüsal NəbiyevАвтор новости