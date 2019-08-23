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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,13% - до 1,8816 маната, курс рубля повысился на 0,39%, составив 0,0259 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8816
1 Российский рубль 0.0259
1 Австралийский доллар 1.1481
1 Аргентинское песо 0.0308
1 Белорусский рубль 0.8304
1 Бразильский реал 0.4175
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1116
100 Вон Республики Корея 0.1402
1 Чешская крона 0.0730
100 Чилийских песо 0.2383
1 Китайский юань 0.2397
1 Датская крона 0.2524
1 Грузинский лари 0.5812
1 Гонконгский доллар 0.2168
1 Индийская рупия 0.0237
1 Британский фунт стерлингов 2.0788
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1756
1 Швейцарский франк 1.7256
1 Израильский шекель 0.4833
1 Канадский доллар 1.2759
1 Кувейтский динар 5.5885
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4057
1 Мексиканское песо 0.0858
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.1023
1 Норвежская крона 0.1891
100 Узбекских сум 0.0181
1 Польский злотый 0.4318
1 Сингапурский доллар 1.2253
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3292
1 Турецкая лира 0.2946
1 Тайваньский доллар 0.0542
1 Таджикский сомони 0.1755
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0677
100 Японских йен 1.5948
1 Новозеландский доллар 1.0857
Золото (1 унция) 2541.4235
Серебро (1 унция) 28.8907
Платина (1 унция) 1460.0195
Палладий (1 унция) 2522.8000
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