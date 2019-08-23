​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.08.2019)

По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату уменьшился на 0,13% - до 1,8816 маната, курс рубля повысился на 0,39%, составив 0,0259 маната.