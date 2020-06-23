​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9146 маната, курс рубля на 0,8% - до 0,0246 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9146
|1 Российский рубль
|0.0246
|1 Австралийский доллар
|1.1746
|1 Аргентинское песо
|0.0243
|1 Белорусский рубль
|0.7160
|1 Бразильский реал
|0.3234
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0980
|100 Вон Республики Корея
|0.1404
|1 Чешская крона
|0.0718
|100 Чилийских песо
|0.2082
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2568
|1 Грузинский лари
|0.5569
|1 Гонконгский доллар
|0.2194
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1195
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1815
|1 Швейцарский франк
|1.7941
|1 Израильский шекель
|0.4946
|1 Канадский доллар
|1.2551
|1 Кувейтский динар
|5.5213
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1130
|1 Малазийский ринггит
|0.3973
|1 Мексиканское песо
|0.0756
|1 Молдавский лей
|0.0982
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1770
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4310
|1 Сингапурский доллар
|1.2192
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3407
|1 Турецкая лира
|0.2482
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5867
|1 Новозеландский доллар
|1.0998
|Золото (1 унция)
|2979.7940
|Серебро (1 унция)
|30.0790
|Платина (1 унция)
|1393.7535
|Палладий (1 унция)
|3272.6700