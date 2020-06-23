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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,9146 маната, курс рубля на 0,8% - до 0,0246 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9146
1 Российский рубль 0.0246
1 Австралийский доллар 1.1746
1 Аргентинское песо 0.0243
1 Белорусский рубль 0.7160
1 Бразильский реал 0.3234
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0980
100 Вон Республики Корея 0.1404
1 Чешская крона 0.0718
100 Чилийских песо 0.2082
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2568
1 Грузинский лари 0.5569
1 Гонконгский доллар 0.2194
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.1195
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1815
1 Швейцарский франк 1.7941
1 Израильский шекель 0.4946
1 Канадский доллар 1.2551
1 Кувейтский динар 5.5213
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0226
100 Ливанских фунтов 0.1130
1 Малазийский ринггит 0.3973
1 Мексиканское песо 0.0756
1 Молдавский лей 0.0982
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1770
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4310
1 Сингапурский доллар 1.2192
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3407
1 Турецкая лира 0.2482
1 Тайваньский доллар 0.0575
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0637
100 Японских йен 1.5867
1 Новозеландский доллар 1.0998
Золото (1 унция) 2979.7940
Серебро (1 унция) 30.0790
Платина (1 унция) 1393.7535
Палладий (1 унция) 3272.6700
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