Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,03% - до 1,8845 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8845
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.1672
|1 Аргентинское песо
|0.0283
|1 Белорусский рубль
|0.8038
|1 Бразильский реал
|0.4066
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1185
|100 Вон Республики Корея
|0.1456
|1 Чешская крона
|0.0750
|100 Чилийских песо
|0.2202
|1 Китайский юань
|0.2456
|1 Датская крона
|0.2522
|1 Грузинский лари
|0.5898
|1 Гонконгский доллар
|0.2187
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2318
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1788
|1 Швейцарский франк
|1.7557
|1 Израильский шекель
|0.4912
|1 Канадский доллар
|1.2913
|1 Кувейтский динар
|5.5959
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4180
|1 Мексиканское песо
|0.0908
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.1076
|1 Норвежская крона
|0.1893
|100 Узбекских сум
|0.0178
|1 Польский злотый
|0.4447
|1 Сингапурский доллар
|1.2603
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3444
|1 Турецкая лира
|0.2869
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1753
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0693
|100 Японских йен
|1.5508
|1 Новозеландский доллар
|1.1201
|Золото (1 унция)
|2650.1725
|Серебро (1 унция)
|30.2276
|Платина (1 унция)
|1721.8705
|Палладий (1 унция)
|4261.6790