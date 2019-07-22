​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2019)

По даннымЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,9069 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0270 маната.