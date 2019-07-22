​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.07.2019)

По даннымЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,38% - до 1,9069 маната, курс рубля упал на 0,37% - до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9069
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.1969
|1 Аргентинское песо
|0.0401
|1 Белорусский рубль
|0.8363
|1 Бразильский реал
|0.4535
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1220
|100 Вон Республики Корея
|0.1444
|1 Чешская крона
|0.0747
|100 Чилийских песо
|0.2475
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2554
|1 Грузинский лари
|0.5911
|1 Гонконгский доллар
|0.2177
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1256
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1811
|1 Швейцарский франк
|1.7284
|1 Израильский шекель
|0.4804
|1 Канадский доллар
|1.3014
|1 Кувейтский динар
|5.5890
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4132
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.0969
|1 Египетский фунт
|0.1023
|1 Норвежская крона
|0.1983
|100 Узбекских сум
|0.0198
|1 Польский злотый
|0.4484
|1 Сингапурский доллар
|1.2490
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3518
|1 Турецкая лира
|0.3002
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0662
|100 Японских йен
|1.5746
|1 Новозеландский доллар
|1.1518
|Золото (1 унция)
|2426.7925
|Серебро (1 унция)
|27.7878
|Платина (1 унция)
|1445.6375
|Палладий (1 унция)
|2575.9250
Tural İbadlıАвтор новости