​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9043 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9043
|1 Российский рубль
|0.0244
|1 Австралийский доллар
|1.1679
|1 Аргентинское песо
|0.0244
|1 Белорусский рубль
|0.7158
|1 Бразильский реал
|0.3200
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0981
|100 Вон Республики Корея
|0.1402
|1 Чешская крона
|0.0714
|100 Чилийских песо
|0.2084
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2554
|1 Грузинский лари
|0.5595
|1 Гонконгский доллар
|0.2193
|1 Индийская рупия
|0.0223
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1061
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1802
|1 Швейцарский франк
|1.7878
|1 Израильский шекель
|0.4926
|1 Канадский доллар
|1.2512
|1 Кувейтский динар
|5.5231
|1 Казахстанский тенге
|0.0042
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.3979
|1 Мексиканское песо
|0.0754
|1 Молдавский лей
|0.0985
|1 Египетский фунт
|0.1051
|1 Норвежская крона
|0.1769
|100 Узбекских сум
|0.0167
|1 Польский злотый
|0.4267
|1 Сингапурский доллар
|1.2182
|1 Саудовский риал
|0.4531
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3403
|1 Турецкая лира
|0.2483
|1 Тайваньский доллар
|0.0575
|1 Таджикский сомони
|0.1649
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5899
|1 Новозеландский доллар
|1.0935
|Золото (1 унция)
|2979.6240
|Серебро (1 унция)
|30.4159
|Платина (1 унция)
|1393.1330
|Палладий (1 унция)
|3257.8120