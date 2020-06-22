​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2020)

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9043 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.