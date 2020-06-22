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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.06.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 1,9043 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0244 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9043
1 Российский рубль 0.0244
1 Австралийский доллар 1.1679
1 Аргентинское песо 0.0244
1 Белорусский рубль 0.7158
1 Бразильский реал 0.3200
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0981
100 Вон Республики Корея 0.1402
1 Чешская крона 0.0714
100 Чилийских песо 0.2084
1 Китайский юань 0.2402
1 Датская крона 0.2554
1 Грузинский лари 0.5595
1 Гонконгский доллар 0.2193
1 Индийская рупия 0.0223
1 Британский фунт стерлингов 2.1061
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1802
1 Швейцарский франк 1.7878
1 Израильский шекель 0.4926
1 Канадский доллар 1.2512
1 Кувейтский динар 5.5231
1 Казахстанский тенге 0.0042
1 Киргизский сом 0.0226
100 Ливанских фунтов 0.1122
1 Малазийский ринггит 0.3979
1 Мексиканское песо 0.0754
1 Молдавский лей 0.0985
1 Египетский фунт 0.1051
1 Норвежская крона 0.1769
100 Узбекских сум 0.0167
1 Польский злотый 0.4267
1 Сингапурский доллар 1.2182
1 Саудовский риал 0.4531
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3403
1 Турецкая лира 0.2483
1 Тайваньский доллар 0.0575
1 Таджикский сомони 0.1649
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0636
100 Японских йен 1.5899
1 Новозеландский доллар 1.0935
Золото (1 унция) 2979.6240
Серебро (1 унция) 30.4159
Платина (1 унция) 1393.1330
Палладий (1 унция) 3257.8120
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