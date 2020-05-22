​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,28% - до 1,8580 маната, курс рубля к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0238 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.8580
|1 Российский рубль
|0.0238
|1 Австралийский доллар
|1.1121
|1 Аргентинское песо
|0.0250
|1 Белорусский рубль
|0.7122
|1 Бразильский реал
|0.3062
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0962
|100 Вон Республики Корея
|0.1373
|1 Чешская крона
|0.0684
|100 Чилийских песо
|0.2117
|1 Китайский юань
|0.2387
|1 Датская крона
|0.2491
|1 Грузинский лари
|0.5327
|1 Гонконгский доллар
|0.2192
|1 Индийская рупия
|0.0224
|1 Британский фунт стерлингов
|2.0761
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1762
|1 Швейцарский франк
|1.7501
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.2139
|1 Кувейтский динар
|5.5043
|1 Казахстанский тенге
|0.0041
|1 Киргизский сом
|0.0226
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.3898
|1 Мексиканское песо
|0.0739
|1 Молдавский лей
|0.0961
|1 Египетский фунт
|0.1073
|1 Норвежская крона
|0.1694
|100 Узбекских сум
|0.0168
|1 Польский злотый
|0.4114
|1 Сингапурский доллар
|1.1963
|1 Саудовский риал
|0.4526
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3220
|1 Турецкая лира
|0.2502
|1 Тайваньский доллар
|0.0567
|1 Таджикский сомони
|0.1656
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0638
|100 Японских йен
|1.5824
|1 Новозеландский доллар
|1.0375
|Золото (1 унция)
|2934.6675
|Серебро (1 унция)
|28.5677
|Платина (1 унция)
|1411.5865
|Палладий (1 унция)
|3435.7680