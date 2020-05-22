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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2020)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2020)

© Report

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,28% - до 1,8580 маната, курс рубля к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0238 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.8580
1 Российский рубль 0.0238
1 Австралийский доллар 1.1121
1 Аргентинское песо 0.0250
1 Белорусский рубль 0.7122
1 Бразильский реал 0.3062
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.0962
100 Вон Республики Корея 0.1373
1 Чешская крона 0.0684
100 Чилийских песо 0.2117
1 Китайский юань 0.2387
1 Датская крона 0.2491
1 Грузинский лари 0.5327
1 Гонконгский доллар 0.2192
1 Индийская рупия 0.0224
1 Британский фунт стерлингов 2.0761
100 Индонезийских рупий 0.0116
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1762
1 Швейцарский франк 1.7501
1 Израильский шекель 0.4825
1 Канадский доллар 1.2139
1 Кувейтский динар 5.5043
1 Казахстанский тенге 0.0041
1 Киргизский сом 0.0226
100 Ливанских фунтов 0.1120
1 Малазийский ринггит 0.3898
1 Мексиканское песо 0.0739
1 Молдавский лей 0.0961
1 Египетский фунт 0.1073
1 Норвежская крона 0.1694
100 Узбекских сум 0.0168
1 Польский злотый 0.4114
1 Сингапурский доллар 1.1963
1 Саудовский риал 0.4526
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3220
1 Турецкая лира 0.2502
1 Тайваньский доллар 0.0567
1 Таджикский сомони 0.1656
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0638
100 Японских йен 1.5824
1 Новозеландский доллар 1.0375
Золото (1 унция) 2934.6675
Серебро (1 унция) 28.5677
Платина (1 унция) 1411.5865
Палладий (1 унция) 3435.7680
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